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سفير الاتحاد الاوروبي يقيم افطار في وادي عارة‎



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اقام ايمانويلي جيوفريه، سفير الاتحاد الاوروبي لدى دولة إسرائيل، مساء أمس (الثلاثاء) مائدة افطار في كفر قرع بوادي عارة، بالتعاون مع مضر يونس، رئيس مجلس عارة-عرعرة المحلي ورئيس اللجنة القطرية لرؤساء المجالس البلدية العربية، حضرها العشرات من الشخصيات من مختلف أرجاء الوسط العربي، اضافة إلى عدد من السفراء والدبلوماسيين.



افتتح اللقاء مضر يونس بالترحيب بالضيوف وبمطالبة الاتحاد الاوروبي ودوله لعب دور أكبر بمساندة المواطنين العرب في إسرائيل من خلال طرح قضاياهم على حكوماتهم وفي المحافل الدولية، كما تحدث السفير ايمانويلي جيوفريه عن العلاقة الوطيدة بين سفارته والعديد من المؤسسات والاشخاص الفاعلين في الوسط العربي.


وبرز بين الحضور محمد بركة، رئيس لجنة المتابعة العليا للمواطنين العرب، وعضوا الكنيست عايدة توما-سليمان ويوسف جبارين، وعدد من رؤساء المجالس المحلية ورجال دين ورؤساء جمعيات وشخصيات اعتبارية اخرى.


وقد جاءت هذه المبادرة بتنسيق من غصون بشارات، التي تدير العديد من المشاريع في سفارة الاتحاد الاوروبي، وبعد أكثر من عشرة أعوام متتالية، استضاف خلالها سفراء الاتحاد الاوروبي موائد افطار على شرف المواطنين العرب خلال شهر رمضان الفضيل.


الجدير بالذكر أن سفارة الاتحاد الاوروبي كانت اول سفارة اجنبية تبادر إلى تنظيم افطارات رمضانية على شرف المواطنين العرب في البلاد.




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