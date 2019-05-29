افطار جماعي لنادي الجيل الذهبي للمسني عرابة

مشاركة واسعة في الافطار الجماعي لاعضاء نادي الجيل الذهبي في عرابة الذي اقيم في ساحة مسجد عثمان بن عفان الحي الجنوبي وما ان حان وقت الافطار اذن سامي نصار اذان المغرب ومن ثم تناول الحضور افطار من التمر عندها اقيمت صلاة المغرب ام بالحضور الشيخ معين الصح بحضور ادارة النادي الشيخ مجدي خطيب ونسيم بدارنه وبمساعدة متطوعين لاعدادي الافطار تناول الحضور افطار شهر رمضان الفضيل .