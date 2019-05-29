افطار, جماعي, لنادي, الجيل, الذهبي, للمسني, عرابة,

كلمات متعلقةافطار, جماعي, لنادي, الجيل, الذهبي, للمسني, عرابة,
اقام ايمانويلي جيوفريه، سفير الاتحاد الاوروبي لدى دولة إسرائيل، مساء أمس...
استقبلت المدرسة "الاهلية" عتيد ام الفحم الطلاب الجدد الذين تم قبولهم في المدرسة...
احتفلت مدينة عرابة بنجاح 7 ممرضين من خريجي الجامعة الامريكية العربية جنين بامتحان...
احتفلت مدر المستقبل لكرة القدم في عرابة بقيادة اللاعب عبد رباح بانتهاء الموسم...
اقيمت مساء اليوم الاحد، في ساحة ملعب متعدد الاهداف في البعينة نجيدات الامسية...
شارك أبناء المدينة بفعاليات رمضانية التابعة لدائرة الثقافة الرياضة والشباب في...
بمناسبة شهر رمضان الفضيل أقيم دوري رمضان لصفوف الابتدائية الإعدادية والثانوية في...
بمناسبة الشهر الفضيل كان للنوادي النسائية التابعة لدائرة الثقافة الرياض والشباب...
احتفلت مدرسة راهبات الفرنسيسكان في الناصرة يتكريم د. هاني فرّاج المفتش القطري...
تحت عنوان القصة تجمعنا لتنمي مواهبنا للصف الاول تم تتويج فعاليات قصة" لبلب...