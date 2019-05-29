الفرعون, صلاح, يتأهب, لنهائي, دوري, الأبطال,

يستعد النجم المصري ​محمد صلاح، هداف ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، لخوض نهائي دوري أبطال أوروبا​، للعام الثاني على التوالي، عندما يواجه الريدز فريق ​توتنهام،​ يوم السبت المقبل.ونشر الفرعون ​محمد صلاح، صورا له من مشاركته في تدريبات الريدز​، استعدادا للنهائي المرتقب، الذي سيقام على ملعب "واندا ميتروبوليتانو"، في العاصمة الإسبانية مدريد.يذكر أن محمد صلاح خاض المباراة النهائية للتشامبيونز ليغ، في الموسم الماضي ضد ريال مدريد (1-3)، ولكن النجم خرج من أرض الملعب الأولمبي في العاصمة الأوكرانية كييف، في نهاية الشوط الأول، إثر تلقيه إصابة في الكتف عقب احتكاك مع قائد الفريق الملكي سيرخيو راموس.