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الفرعون صلاح يتأهب لنهائي دوري الأبطال



  |   وكالات   |   اضافة تعليق




يستعد النجم المصري ​محمد صلاح، هداف ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، لخوض نهائي دوري أبطال أوروبا​، للعام الثاني على التوالي، عندما يواجه الريدز فريق ​توتنهام،​ يوم السبت المقبل.


ونشر الفرعون ​محمد صلاح، صورا له من مشاركته في تدريبات الريدز​، استعدادا للنهائي المرتقب، الذي سيقام على ملعب "واندا ميتروبوليتانو"، في العاصمة الإسبانية مدريد.

يذكر أن محمد صلاح خاض المباراة النهائية للتشامبيونز ليغ، في الموسم الماضي ضد ريال مدريد (1-3)، ولكن النجم خرج من أرض الملعب الأولمبي في العاصمة الأوكرانية كييف، في نهاية الشوط الأول، إثر تلقيه إصابة في الكتف عقب احتكاك مع قائد الفريق الملكي سيرخيو راموس.




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