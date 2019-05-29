تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-05-29 11:32:50 دراسة : النساء يفكرن بشكل أفضل في درجات الحرارة الأعلى |  2019-05-29 11:28:03 "فتى البيضة" يتبرع بمبلغ كبير لضحايا هجوم المسجدين |  2019-05-29 11:23:42 اعتقال 14 مشتبها على خلفية شجار المفرقعات امس |  2019-05-29 10:51:38 صور - اتّهام 3 شبان بسرقة أجزاء من "بايجر" جرافة واحتجاز 3 قاصرين وسرقة هواتفهم في قرية الكمانة |  2019-05-29 10:46:04 اعتقال مشتبهين بقضية مقتل أحمد حمامره من شعفاط بالقدس |  2019-05-29 10:25:48 خمسة ملايين شيكل تعويض لعامل اصيب في احد مصانع حيفا |  2019-05-29 10:24:29 تحري هلال عيد الفطر سيكون من مرتفعات مدينة عرابة |  2019-05-29 10:20:04 فريج: لن نكون لعبة بيد نتنياهو ولذلك سنصوت ضد فض الكنيست |  2019-05-29 09:59:29 الأردن.. الإعدام لقاتل شقيقته بتشجيع من والدهما |  2019-05-29 09:47:12 الوزارة - عطلة عيد الفطر في المدارس ستبدأ يوم الثّلاثاء 4.6.2019 وتستمر لمدّة أربعة أيّام لغاية يوم الجمعة |  2019-05-29 09:36:00 توقع انطلاق المفاوضات بين اسرائيل ولبنان خلال اسبوعين |  2019-05-29 09:16:46 سفير الاتحاد الاوروبي يقيم افطار في وادي عارة‎ |  2019-05-29 09:13:48 افطار جماعي لنادي الجيل الذهبي للمسني عرابة |  2019-05-29 08:49:50 السنوار: لدينا ضعف ما ضربنا به تل أبيب خلال الحروب |  2019-05-29 08:46:25 يافة الناصرة - وفاة يعقوب عودة بشارات - ابو عزمي |

الرئيسية | صحة



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

دراسة تكشف "سر" العمر المديد!



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



وجدت دراسة جديدة أن الأشخاص الذين يشعرون بالغرض والهدف من حياتهم، يعيشون حياة مديدة وصحية.



وقادت عالمة الأوبئة، لي بيرس، من كلية الصحة العامة بجامعة ميشيغان والمتخصصة في كيفية تحسين نوعية الحياة، الدراسة التي شملت 6985 مشاركا.


وكشفت النتائج، التي يجري تجميعها لتشكيل رسم بياني موحد يعكس حالة الغرض من الحياة، أن الأمر يستحق محاولة تطوير أدوات للوصول إلى الشعور الحقيقي بالحياة، في مواجهة التشخيصات المرضية القاتمة.


ودرس الباحثون بيانات استبيان مكون من 7 بنود، شارك فيه زهاء 8 آلاف فرد ممن تجاوزوا الخمسين من عمرهم، في عام 2006.


وشمل العديد من إجاباتهم "الغرض من الحياة أو الرضا عنها"، وصُنفت على مقياس من 0 إلى 6.


وعرّفت الدراسة المنشورة في مجلة "JAMA Network Open"، مصطلح الغرض من الحياة على أنه "هدف الحياة المكتشف ذاتيا الذي يحفز الأهداف ويعزز السلوكيات الصحية ويعطي معنى للحياة".


وقارن الباحثون الإجابات بالصحة الجسدية وبيانات الوفاة بعد سنوات، ووجدوا أن هناك ارتباطا قويا بين الشعور بالغرض من الحياة والعمر المديد.


ولكن الخبراء قالوا إن الدراسة الحالية تضمنت فقط بيانات عن الأفراد، الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاما، حيث أن التأثيرات قد تكون مختلفة لدى السكان الأصغر سنا. كما يختلف مفهوم الغرض من الحياة بالنسبة للجميع، لا سيما عندما يجري تحديد شعورنا الكامل بالمعنى والغرض من الحياة.


لذا، توجد حاجة ماسة إلى إجراء دراسات إضافية، تدعم النتائج الحالية.




كلمات متعلقة

دراسة, تكشف, "سر", العمر, المديد!,

تابعونــا

الفراولة تساعد على منع الإصابة بسرطان المريء الفراولة تساعد على منع الإصابة بسرطان المريء 2019-05-29 | 10:02:22

أعلن علماء مركز بحوث السرطان التابع لجامعة أوهايو، أنه يمكن استخدام الفراولة مع...

ضار أم نافع...دراسة تجيب على عدة اسئلة تتعلق بـ"مخفوق البروتين" ضار أم نافع...دراسة تجيب على عدة اسئلة تتعلق بـ"مخفوق البروتين" 2019-05-28 | 18:55:12

يعرف مسحوق البروتين بأنه أفضل وسيلة لزيادة كتلة العضلات، وأنها تحتوي على الأحماض...

دراسة: كوليسترول الغذاء بريء من الجلطة الدماغية دراسة: كوليسترول الغذاء بريء من الجلطة الدماغية 2019-05-28 | 12:54:42

أظهرت نتائج دراسة علمية أجراها علماء جامعة الشرق في فنلندا، أن الكوليسترول...

السجائر السجائر 'الخفيفة' تزيد من فرص إدمان التدخين! 2019-05-28 | 08:42:08

وجدت دراسة حديثة أن تدخين السجائر "الخفيفة" قاتل ويسبب سرطان الرئة، ويؤدي إلى...

ماذا يفعل السمك بجسمك؟ 9 فوائد مذهلة ماذا يفعل السمك بجسمك؟ 9 فوائد مذهلة 2019-05-27 | 14:55:54

هل أنت من عشاق المأكولات البحرية وخصوصا السمك؟ إذا كان الأمر كذلك، فأنت على...

خبراء يحددون أكثر 10 مواد غذائية فائدة للصحة خبراء يحددون أكثر 10 مواد غذائية فائدة للصحة 2019-05-27 | 13:17:59

وضع خبراء الجمعية الأوروبية للتغذية وخبراء أمراض الجهاز الهضمي، قائمة بأفضل...

تزايد تأثير التغذية في تطور مرض السرطان تزايد تأثير التغذية في تطور مرض السرطان 2019-05-27 | 10:55:19

أعلن باحثون من جامعة تافتس الأمريكية في بوسطن، أن تأثير النظام الغذائي في خطر...

دحض أسطورة العلاقة بين النبيذ الأحمر وارتفاع ضغط الدم دحض أسطورة العلاقة بين النبيذ الأحمر وارتفاع ضغط الدم 2019-05-27 | 08:47:44

ربما يخيب هذا الخبر أمل جميع محبي هذا المشروب، ممن يعانون من ارتفاع ضغط الدم،...

السجائر "الخفيفة" تزيد من فرص إدمان التدخين! السجائر "الخفيفة" تزيد من فرص إدمان التدخين! 2019-05-26 | 11:36:05

وجدت دراسة حديثة أن تدخين السجائر "الخفيفة" قاتل ويسبب سرطان الرئة، ويؤدي إلى...

11 طريقة بسيطة للتغلب على الجوع في رمضان 11 طريقة بسيطة للتغلب على الجوع في رمضان 2019-05-26 | 09:38:45

ربما يتسبب الصيام لمدة قد تتجاوز الـ 16 ساعة في شعور كثير من الناس بالجوع والعطش...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids سخنين الكاثوليك كنيسة الروم الشعانين احد كنيسة مار يوسف مسيرة قداس مشاركة واسعة تأجيل زيارة المتابعة للقدس الاحد رؤى مازن غطاس ArabCasting برنامج دعم تصويت الشابة قداس احتفالي مناسبة عيد مار جريس كنيسة الروم الارثوذوكس عكا مدينة مسيرة جمارك ميناء حيفا ملثم لعبة سكين حجر لفحة انا قادمون يا قدس المحكمة ترد طلب دعوى الغاء الانتخابات في البعينة نجيدات صالح سليمان ام الفحم تظاهرة المسجد الاقصى المصادقة ميزانية مجلس محلي كفر كنا للعام 2016 مليون 107 شيكلحادث طرق مروع ابو سنان قرية اصابة خطيرة شاب من المزرعة علق داخل السيارةالخضيرة دهس طعن ام الفحم شاب انقلاب حادث طرق سيارتين شارع اليكيم دالية الكرمل اسعاف شرطة احتراق بيت قرية يانوح جت اضرار جسيمة دون اصابات تهوئة اطفاء اخماد حريق منطقة حرشية قرب حرفيش استدعاء طائرات اخماد نار اطفاء وحدات انقاذ محمد عساف يزور الناصرة غدا لافتتاح فيلمه يا طير الطاير مركز محمود درويش علي سلام رعاية بلدية الناصرة عطلة الربيع طلاب خروج الاربعاء حتى الاثنين وزارة التربية والتعليم
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com