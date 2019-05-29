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كارول سماحة تكشف معاناتها من عقدة بسبب “حنكها”



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



خضعت الفنانة اللبنانية كارول سماحة لجلسة ماكياج على يد خبير التجمل بول قسطنطينيان في حلقة جديدة من برنامج “حلوة رمضان”.



 وكشفت كارول سماحة في الحلقة انها كانت تعاني من عقدة بسبب “حناكها” وقالت “اول ما تخرجت من الجامعة كان استاذي يقول لي كارول انت عن جد حدا موهوب بالتمثيل بس عندك مشكلة حناكك كثير عراض”.


وتابعت كارول ان كلام استاذها سبب لها عقدة نفسية وانها سألت عن امكانية تضعيف الحنك ولكن دكتور التجميل حذرها حينها من القيام بهذه العملية لانها خطيرة.




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