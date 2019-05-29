امرأة, وكلبها, يصابان, بذات, الورم, السرطاني, وفي, نفس, المكان!,

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قال علماء إن النساء يفكرن بشكل أفضل في الغرف الدافئة، فيما يعمل الرجال في درجات...
أصدرت محكمة الجنايات الكبرى في العاصمة الأردنية عمان، يوم الثلاثاء، حكمًا...
يسبب تساقط الشعر قلقا لدى أي شخص من الجنسين، بيد أنه يزعج النساء أكثر. وقد حدد...
أكدت العديد من الدراسات أن الزواج يساعد في تحسين الصحة العامة للجنسين، لكن أحد...
استنتج الأطباء أن أخطر المواد الغذائية للحوامل هي رقائق البطاطا والمايونيز...
شبه البابا فرنسيس عمليات الإجهاض وكأنها تكليف "قاتل محترف" بإنهاء حياة بشرية،...
بعد أن طلب "شاهين" عبدو شاهين من "جبل" تيم حسن الزواج من شقيقته "منى" روزينا...
ساعد جرو من فصيلة "هاسكي" يعرف باسم "سييرا"، ويبلغ من العمر 9 أشهر، صاحبته...
قال الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر، إن تعدد الزوجات رحمة...
تشهد مدينة بيلو هوريزونتي شرق البرازيل زواجا يحدث لأول مرة في البلاد يوم الأحد...