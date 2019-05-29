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امرأة وكلبها يصابان بذات الورم السرطاني وفي نفس المكان!



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تعاني امرأة من مدينة ليدس في إنجلترا منذ عدة سنوات من مرض السرطان الذي أصاب أجزاء من جسدها كما أصاب كلبها من بعدها.

وذكرت صحيفة “ذي ميرور”، أن شيلا ووكر البالغة من العمر 60 عاما، قد شخص الأطباء إصابتها بالسرطان في العمود الفقري وثديها الأيمن عام 2015.

 وتم تشخيص كلبها “باني” عام 2018 بنفس الإصابة بسرطان في العمود الفقري وفي الجانب الأيمن من صدره، أي بعد ثلاث سنوات من إصابة صاحبته شيلا به.


وتركت شيلا العمل في المتجر الذي مارسته سنين طويلة من حياتها بسبب صعوبة المشي والآلام الشديدة التي يخلفها السرطان والعلاج الصعب منه.


وقالت شيلا: “من الغريب وغير المألوف أن نكون معا (الكلب)على نفس المسار. وتمر بنا أيام جيدة وأخرى سيئة، لكننا دائما بجوار بعضنا البعض”.


وأضافت المرأة أن الكلب يبعث فيها القوة لمحاربة المرض العضال.




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