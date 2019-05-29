أب, ينقذ, طفله, من, براثن, أسد, الجبال, المفترس!,

هاجم أسد الجبال العدواني طفلا في محمية طبيعية في سان دييغو بولاية كاليفورنيا وكاد يفترسه لولا تدخل والده في اللحظة المناسبة.

وذكر موقع "10News" الإخباري المحلي، أن الحادث وقع يوم الاثنين 27 مايو الجاري. عندما فوجئ الأب بانقضاض مفاجئ لأسد الجبال على طفله وكاد أن يقطعه إربا.ولم يكن بمقدور الأب سوى إلقاء الحجارة على المفترس الذي فر هاربا وأنقذ طفله من موت شبه محقق.ونقل الطفل إلى المستشفى مصابا بجراح متعددة في رأسه، ولم يتم التأكد من وضعه الصحي بعد، إلا أنه كان واعيا طوال الطريق.وأشارت كاثرين ويدوك، إحدى ساكنات المنطقة، إلى أن المناطق المجاورة امتلأت في الآونة الأخيرة بالغزلان البرية، وأنه "ليس من المستغرب أن تأتي أسود الجبال إلى هنا، فالغزلان من أشهى الفرائس بالنسبة لها".