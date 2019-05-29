السنوار:, لدينا, ضعف, ما, ضربنا, به, تل, أبيب, خلال, الحروب,

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قالت مصادر وزارة الخارجية في بيروت لصحيفة "الجمهورية" اللبنانية إنها تتوقع...
انتقدت روسيا المبادرة الأمريكية لعقد ورشة العمل "السلام من أجل الازدهار" في...
تحدث مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله المعلمي، عن علاقات...
قال منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف ان...
يترأس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، أول قمة بين...
من المقرر أن يصل المبعوث الامريكي جاريد كوشنير الى الاردن غدا . وقالت وكالة...
ذكرت "بلومبرغ"، أن المركزي التركي اتخذ خطوة جديدة لتعزيز احتياطياته الأجنبية ودعم...
قتلت طفلة وأصيب 17 شخصاً آخرين بجروح، غالبيتهم أطفال، طعناً بسكين في هجوم شنّه...
أكدت إدارة شرطة العاصمة الأمريكية واشنطن، إصابة 6 أشخاص بينهم مراهق، بإطلاق...
قالت مصادر اعلامية سورية ان غارات نفذتها طائرات اسرائيلية ادت الى مقتل جندي سوري...