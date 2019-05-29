السنوار:, لدينا, ضعف, ما, ضربنا, به, تل, أبيب, خلال, الحروب,

أكد رئيس حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار على أن حركته وجناحها العسكري كتائب القسام تمتلك ضعف ما ضربت به تل أبيب خلال الحروب السابقة.

وأكد السنوار خلال إفطار جماعي اليوم مع الشباب الثائر جنوب ووسط قطاع غزة، على أن أي مواجهة قادمة ستشهد ضرب تل أبيب بقوة صاروخية كبيرة.وأضاف :" في حرب 2012 ضربنا تل أبيب ومحيطها ب 17 صاروخ وفي حرب 2014 ضربناها ب 107 صاروخ، وأي مواجهة قادمة لدينا المزيد وضعف ما تم ضربه".وشدد على أن مسيرات العودة لن تتوقف إلا بتحقيق كامل أهدافها، منوها إلى أنه سيتم وضع خطة عمل لوضع الثوار في معسكرات تدريب عسكرية لمعركة التحرير.