يافة الناصرة - وفاة يعقوب عودة بشارات - ابو عزمي

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ارملة المرحوم زينة عزام واولاده ماري ومنى وجمان وسعيد واخوه بشارة واولاد أخيه...
توفي في بلدة دير حنا مساء الجمعة الشاب حمد اياد دوخي البالغ من العمر 18 عاماً وذلك...
انتقل الى رحمته تعالى في حي الفوار في مدينة شفاعمرو موسى محمود أبو العردات عن عمر...
انتقل الى رحمة الله تعالى هذه الليلة الحاج حسين حامد نمر بدارنه ابو كمال من مدينة...
انتقلت الى رحمة الله تعالى من قرية كفر مصر، الحاجة علياء محمد عبد اللطيف زعبي-...
انتقل الى رحمة الله تعالى، من قرية طمرة الزعبية، الحاج سليمان احمد داوود زعبي...
انتقلت الى رحمة الله تعالى صباح اليوم في عرابة الحاجة خديجة حسن عاصله ام عاطف حرم...
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انتقلت الى رحمة الله تعالى في مدينة طمرة صباح اليوم الحاجه فاطمه محمد حجازي...
توفي في قرية كابول صباح اليوم السبت الشاب احمد فلاح ريان 36 عاما ,اثر نوبة قلبية...