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جريمة القتل السادسة خلال شهر رمضان - مقتل الشاب عميد الجش 25 عاما بإطلاق نار في عرعرة المثلث



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



قتل الشاب عميد الجش (25 عاما)، إثر تعرضه بعد منتصف الليل لجريمة إطلاق نار في قرية عرعرة بمنطقة المثلث الشمالي في الداخل من قبل مجهولين مما أدى إلى إصابته بجروح بالغة الخطورة، نقل على إثرها للمستشفى، حيث أقر الطاقم الطبي وفاته لاحقا.



وتلقت الطواقم الطبية بلاغا عن جريح في جريمة إطلاق نار في عرعرة وعلى الفور هرع طاقم طبي إلى المكان وقدم الإسعافات الأولية لشاب جريح، وتم ونقله على وجه السرعة إلى المستشفى لاستكمال العلاج، وهناك تم إقرار وفاته.


وتشير المعلومات الأولية إلى أن الشاب عميد الجش تعرض لجريمة إطلاق نار عندما تواجد عند مدخل منزله.


يذكر أنه خلال شهر رمضان سجلت العديد من جرائم إطلاق النار والشجارات وجرائم الطعن في المجتمع العربي، منها 6 جرائم قتل في طمرة، وباقة الغربية، والناصرة، والرملة، ودالية الكرمل وعرعرة.




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