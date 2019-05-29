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الطقس: أجواء شديدة الحرارة اليوم وغدا



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اليوم الاربعاء 2019/05/29: يكون الجو شديد الحرارة ، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتبصح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 10 درجة مئوية ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.



الخميس 2019/05/30: يكون الجو  شديد الحرارة ، ويطرأ ارتفاع طفيف اخر درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 11 درجة مئوية ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .


الجمعة 2019/05/31: يكون الجو في ساعات النهار حاراً نسبياً الى حار وفي ساعات الليل يكون الجو بارداً نسبياً في المناطق الجبلية لطيفاً في بقية المناطق ، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.


هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية المواطنين خاصة يومي الاربعاء والخميس من:


1- التعرض لاشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة اثناء ساعات الذروه ما بين الساعه الحادية عشره والساعة الرابعة عصراً.


2- خطر اشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الاعشاب الجافة.




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