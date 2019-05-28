إفطار, جماعي, للطلبة, العرب, في, جامعة, بار, ايلان,

نظم مكتب عميد الطلبة العرب مساء اليوم الثلاثاء 28-5-2019 إفطاراً رمضانياً جماعياً شارك فيه العديد من الطلبة العرب وأصدقاء من الطلبة اليهود وذلك في حرم الجامعة في رمات غان.

قبل الإفطار كان هناك عدة كلمات لمسؤولين من الجامعة شددوا على أهمية التعددية في الجامعة، وعلى سعي الجامعة في تقديم التسهيلات والخدمات لطلابها من الوسط العربي. وفي حديث مع د. رفعت سويدان عميد شؤون الطلبة العرب في جامعة بار ايلان قال:" الافطار الجماعي هو جزء من النشاطات والفعاليات الاجتماعية التي نقوم بها من اجل توطيد العلاقات بين الطلبة ومن اجل رفاهية الطالب العربي". وأضاف:" الهدف من هذه الفعالية هو جمع الطلاب على مائدة واحدة في أجواء أسرية لدلالة على المحبة والتلاحم بينهم، مؤكداً أن الجامعة تهتم بكل ما يخدم الطلاب في شتى النواحي التعليمية والاجتماعية". وأختم حديثه:" اخيراً نهنئ طلابنا والأمة الإسلامية اجمعين بمناسبة عيد الفطر السعيد وكل عام وأنتم بخير".