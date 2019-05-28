نتيجة, تعاكس, السائد.., الإفراط, في, النوم, قد, يضر, أيضاً,

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اكتشف علماء من جامعتي دندي والملكة ماريا ومعهد سينغر، ضررا كبيرا لدواء شائع لعلاج...
أظهرت دراسة حديثة أن الأشخاص الذين يتمتعون براحة البال في حالة اليقظة لديهم أحلام...
أعلن مدير معهد ليبونسكي للفيزياء وهندسة الطاقة، أندريه غوفيردوفسكي، بدء...
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كشفت دراسة أميركية حديثة أن مركبات طبيعية مستخلصة من العنب، يمكن تطويرها كعلاج...
في واحد من الأسئلة العشرة التي يسأل عنها الناس يومياً وبشكل متكرر على الإنترنت...
تقرر محكمة في ولاية كاليفورنيا الأميركية في دعوى قضائية تتعلق بالقهوة، وإذا ما تم...
في الوقت الذي تستغل الفنانة اللبنانية نادين الراسي كل فرصة للتعبير عن شدة تعلقها...
خضعت النجمة اللبنانية نانسي عجرم لجلسة تصوير جديدة، نشرت منها صورة عبر صفحتها...
بعد الجدل الكبير الذي أثارته قضية أعضاء لجنة تحكيم ومدربي برنامجي المواهب “ذا...