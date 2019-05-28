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كين: توتنهام يطرق أبواب التاريخ بفضل بوكيتينو



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



قال هاري كين، مهاجم توتنهام هوتسبير، إن فوز فريقه على ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا، السبت المقبل، سيكون بمثابة تتويج لخطط المدرب ماوريسيو بوكيتينو العظيمة. وانتقل المدرب الأرجنتيني من ساوثهامبتون في مايو / آيار 2014 ليدرب توتنهام الذي كان يحتل المركز السادس في البريميرليج وكان ظلًا لغريميه آرسنال وتشيلسي في لندن.

ومنذ ذلك الوقت تحول توتنهام ليصبح قوة يُعمل لها ألف حساب بفضل جهود المهاجم كين الذي حظى بأدوار مناسبة لقدراته ليصبح هداف الفريق في كل المواسم التي كان فيها بوكيتينو مدربًا. وقال كين "كان تأثيره هائلا على الفريق (بوكيتينو). منذ أن تولى منصبه كان لديه خطة ليصبح توتنهام أحد أفضل الفرق في أوروبا".
وأضاف "نحن الآن على مرمى حجر من خوض أهم مباراة في أوروبا وفي تاريخ توتنهام. أدى عملًا مذهلًا وهو مدرب رائع".
وأنهى توتنهام آخر 4 مواسم في الدوري الإنجليزي الممتاز ضمن المربع الذهبي المؤهل لدوري أبطال أوروبا.
كما انتقل الفريق إلى واحد من أكثر الملاعب إبهارًا على الصعيد العالمي بتكلفة تقديرية بلغت نحو مليار جنيه إسترليني (1.27 مليار دولار). ويرى كين أن انتفاضة توتنهام تعود لجهوده وجهود زملائه في الفريق تحت قيادة بوكيتينو، قائلًا "كل اللاعبين يريدون القتال واللعب ويفعلون كل شيء من أجل ذلك. وأردف المهاجم الإنجليزي "هذه هي المعايير التي حددها. ترى بنفسك طريقة وأسلوب الفريق حاليًا وترى أيضا ملعب التدريب وملعب المباريات وتأهل توتنهام لنهائي دوري أبطال أوروبا".
وواصل "كانت هذه الخطة والآن علينا الفوز باللقب والمضي قدما ومواصلة الطريق من أجل التتويج بمزيد من الألقاب، البداية ستكون السبت المقبل".
وعاد كين مؤخرا إلى التدريبات بشكل كامل قبل أن يخوض توتنهام أهم مباراة في تاريخ النادي اللندني منذ أن أصيب بتمزق في أربطة الكاحل خلال الفوز (1-0) في ذهاب دور الثمانية للبطولة أمام مانشستر سيتي. ويبدو كين واثقا من قدرته على استعادة لياقته البدنية في الوقت المناسب ليشارك في المباراة النهائية أمام ليفربول على ملعب "واندا متروبوليتانو"، في مدريد سواء كان أساسيًا أو بين البدلاء. وختم كين "طيلة الموسم كان هناك لاعبون شاركوا وآخرون أصيبوا أو تعرضوا للإيقاف، هذا جزء من الفريق. يجب أن نكون في كامل الاستعداد ونبذل قصارى جهدنا رغم أي شيء".
كين: توتنهام يطرق أبواب التاريخ بفضل بوكيتينو




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