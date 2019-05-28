لطيفة:, أغنية, لـ, نانسي, عجرم, عُرضت, عليّ, قبل, وندمت, عليها,

كشفت الفنانة التونسية ​لطيفة​ أن أغنية “أخصمك آه” للفنانة اللبنانية ​نانسي عجرم​ عرضها عليها كاتبها الشاعر فوزي إبراهيم قبل لكنها رفضتها، مضيفة أنها سعيدة جدًّا بالنجاح الذي حققته الأغنية بصوت عجرم، لأنها تحبها على المستوى الشخصي والفني.

ومن ناحية أخرى، تحدثت لطيفة عن حقيقة خلافها مع الفنانة الإماراتية احلام، حيث وصفت الخلافات بينهما بـ”الخاصة”، وأضافت في حديثها ضمن برنامج “عايشة شو” أنها التقت ​أحلام​ في المطار وتحدثتا سويًّا إلى أن زالت الخلافات بينهما.