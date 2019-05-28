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ملادينوف: يجب تطبيق حل الدولتين



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 قال منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف ان الدعم الاقتصادي مهم للغاية لخلق بيئة مواتية قابلة للحياة والمفاوضات ولكن لا يمكن الوصول الى حلول مستدامة الا على أساس حل الدولتين وقرارات الأمم المتحدة.


واكد على ضرورة حل الدولتين وتطبيق قرارات الامم المتحدة.

جاء ذلك خلال لقائه امين سر اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير صائب عريقات.
ملادينوف: يجب تطبيق حل الدولتين




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