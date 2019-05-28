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اللجنة البرلمانية الخاصة تصادق على مشروع القانون لحل الكنيست



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



صادقت اللجنة البرلمانية الخاصة مساء اليوم على مشروع القانون القاضي بحل الكنيست على ان يتم تحويله الى الكنيست بكامل هيئتها لتصوت عليه غدا . وردت اللجنة عشرات التحفظات التي قدمت اليها . ووفقا لنص مشروع القانون ستجرى الانتخابات في ال 17 من شهر ايلول سبتمبر المقبل .  وفي غضون ذلك قال رئيس حزب كولانو موشيه كاحلون إنه اذا ما تم تبكير موعد الانتخابات فان حزبه سيتحالف مع الليكود لخوضها سوية. وفي بيان أصدره أضاف كحلون انه يحدوه الامل في ان يتمكن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو من تشكيل حكومة في غضون الساعات الست والثلاثين المقبلة والحيلولة دون اهدار مئات ملايين الشواقل.
اللجنة البرلمانية الخاصة تصادق على مشروع القانون لحل الكنيست




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