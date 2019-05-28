العطلة, الصيفية, في, الجلبوع, .., مخيّم, صيفي, كبير,

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صادقت اللجنة البرلمانية الخاصة مساء اليوم على مشروع القانون القاضي بحل الكنيست...
اكد الرئيس الاسرائيلي رؤوفيتن ريفلين انه لا ينوي سحب التكليف بتشكيل الحكومة...
شيع العشرات ، من النقب واللد وباقي المناطق عصر اليوم الثلاثاء، الشاب المرحوم شهيد...
قامت فرقة موال النصراوية للفن الشعبي والحديث، بقيادة الثنائي نهاد ومعين شمشوم ،...
يحل الدكتور ناصر القدوة رئيس مجلس إدارة مؤسسة عرفات ضيفا عل مؤتمر القدرات البشرية...
دعا رئيس لجنة المتابعة للجماهير العربية، محمد بركة، ورئيس اللجنة القطرية لرؤساء...
اعلنت الشرطة في لواء الشمال اليوم الثلاثاء انها نجحت مؤخرا باحباط محاولة تهريب...
اعتقلت الشرطة سائقة من سكان يافا تبلغ من العمر خمسين عاما بشبهة قيادة المركبة...
أعلن الشيخ محمد حسين المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء...
في 31 أيار (مايو) ، سيحتفل العالم وجمعية مكافحة السرطان في البلاد باليوم العالمي...