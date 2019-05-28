العطلة, الصيفية, في, الجلبوع, .., مخيّم, صيفي, كبير,

مع اقتراب العطلة الصيفية، يستعد المجلس الاقليمي الجلبوع لفعاليات ومخيمات الصيف، حيث ستكون هذه العطلة عبارة عن "مخيم صيفي كبير" ، عطلة مليئة بالفعاليات والمخيمات، مخيمات ترفيهية وتربوية وعلمية، قسم كبير منها ممول.

عوفيد نور، رئيس المجلس، قال: هذا العام قمنا بتركيز كل المخيمات بشكل منظم، وسيتطيع اولياء الأمور الاطلاع على برامج وفعاليات المخيمات، وستكون المخيماتن مثرية ومميزة إضافة لكونها ممتعة.المخيمات ستبدأ بمشروع "مدرسة العطلة الصيفية"، المخصص للطلاب الذين أنهوا الصفوف الأول حتى الثالث، ويقام في المدارس، والحديث يدور عن مخيم ممول، يتم خلاله تنظيم فعاليات مميزة للطلاب، كذلك سيكون هنالك في نفس الوقت مخيمات للصفوف الرابع حتى السادس، تتخلل فعاليات تربوية وترفيهية، إضافة لمخيم كرة القدم، كما وسيقام بالجلبوع مشروع الـ"حوفشيادا" والذي سيتخلل فعاليات تريفيهية ورياضية وغيرها، إضافة للمخيمات العلمية بالهايتك وغيرها.ولرياض الأطفال هنالك مخيمات مميزة، منها حتى الساعة 13:00 ومنها حتى الساعة 16:00 وتشمل فعاليات عديدة ومتنوعة.كما وسيقام هذا العام، كما في كل صيف، مشروع الليالي البيضاء، فعاليات في مختلف البلدات، امسيات مميزة، فنية وترفيهية.حسب التقديرات، مع نهاية العطلة الصيفية، معظم طلاب الجلبوع سيكونوا قد شاركوا في أحد المخيمات أو أكثر.