برشلونة, ينفي, إقالة, فالفيردي,

كلمات متعلقةبرشلونة, ينفي, إقالة, فالفيردي,
قال هاري كين، مهاجم توتنهام هوتسبير، إن فوز فريقه على ليفربول في نهائي دوري أبطال...
أكد فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد، اهتمام ناديه بالتعاقد مع البلجيكي إدين...
كشفت تقارير إعلامية أن نادي برشلونة سيقيل مدربه إرنستو فالفيردي اليوم، بعد فشل...
أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم اليوم، أن داني ألفيس لاعب باريس سان جيرمان،...
قال فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، اليوم الاثنين، إن البرتغالي كريستيانو...
تعاقد نادي أتلتيكو مدريد، مع البرازيلي فيليبي أوجوستو مونتيرو مدافع بورتو...
علق الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، على إمكانية التعاقد مع...
طلب سيرجيو راموس، مدافع وقائد ريال مدريد، الرحيل عن صفوف الفريق، خلال فترة...
اقترب هاري كين، مهاجم فريق توتنهام هوتسبير، من اللحاق بمباراة السبيرز أمام...
يميل كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، لعدم تمديد تعاقده مع النادي...