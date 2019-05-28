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برشلونة ينفي إقالة فالفيردي



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أكدت مصادر من برشلونة، الثلاثاء، أنه لم يُتخذ أي قرار بعد بشأن مستقبل المدير الفني للفريق، إرنستو فالفيردي، ونفت ما نُشر عن إقالة المدرب "بشكل فوري".

وانتشرت تقارير رياضية الثلاثاء تؤكد "الإقالة الفورية" لفالفيردي، لكن مصدر رسمي من داخل النادي أكد أن القرارات بشأن خطط الموسم الجديد، لا تزال داخل إطار المناقشات في مجلس الإدارة.
وأصبح مستقبل فالفيردي مهددا داخل البلوجرانا بعد خسارة الفريق لنهائي كأس الملك على يد فالنسيا 1-2 وتوديع دوري أبطال أوروبا على يد ليفربول من الدور نصف النهائي.
ووصل فالفيردي لتدريب برشلونة في مايو/آيار 2017 خلفا للويس إنريكي.
برشلونة ينفي إقالة فالفيردي




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