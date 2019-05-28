أعضاء, نادي, الزبائن, في, مزراحي, طفحوت, يتمتّعون, بامتيازات, خاصة!,

يواصل نادي الزبائن في مزراحي طفحوت منح امتيازات خاصة لأعضائه الذين يحملون بطاقة الاعتماد البنكية "هكرتيس"، حيث يعرض عليهم حملات مغرية خلال شهري أيار وحزيران ومن ضمنها: كوب مشروب في شبكة rebar بحجم M بـ 15 ش.ج بدل 24 ش.ج. يتمتع أعضاء نادي زبائن مزراحي طفحوت بتخفيض كبير جدًا في شبكة Rebar عند شرائهم عصائر طبيعية من خضار وفواكه، smoothies وأشياء صحية. لدى الشبكة فروع عديدة من بينها فروع في يركا، عكا، الرملة، معلوت ترشيحا وغيرها. يمكن الاستفادة من هذه الحملة واستغلالها حتى 562019، علمًا أن مخزون الأكواد محدود.

ملابس بحر للنساء صيف 2019 بـ 69 ش.ج وقباقيب هافايناس بـ 25 ش.ج في شبكة أفروديتا يتمتع أعضاء نادي زبائن مزراحي طفحوت بأسعار مغرية في شبكة أفروديتا، الشبكة الأكبر في البلاد للملابس الداخلية وملابس البحر مع مختلف ماركات الأزياء الرائدة في البلاد والعالم. يمكن الاستفادة من هذه الحملة واستغلالها حتى 562019 في فروع أفروديتا فقط، ويعطى الامتياز على الملابس البحرية من ماركة أفروديتا فقط، علمًا أن مخزون الأكواد محدود.50 ش.ج هدية في "تسومت سفاريم" يتمتع أعضاء نادي زبائن مزراحي طفحوت بالحصول على هدية مقدارها 50 ش.ج عند شراء كتب في "تسومت سفاريم". سارعوا لاستغلال الامتياز حتى 562019، علمًا أن مخزون الأكواد محدود. يشار الى أنه لن يتم استرجاع مالي عند الشراء بأقل من 50 ش.ج، وأن الامتياز لا يسري في موقع "ساحر ويريديم"، كما لا يسري على شراء كتب تدريسية، صحف ومجلات، وبطاقات هدية. لاستغلال كل واحد من امتيازات النادي، يجب تنزيل كود الامتياز من موقع النادي، وإبرازه عند القيام بالشراء من فروع الشبكات على أن يكون الدفع بواسطة "هكرتيس" الخاص بمزراحي طفحوت.