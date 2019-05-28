ريفلين, لا, ينوي, سحب, التكليف, بتشكيل, الحكومة, من, نتنياهو,

اكد الرئيس الاسرائيلي رؤوفيتن ريفلين انه لا ينوي سحب التكليف بتشكيل الحكومة الجديدة من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حتى انتهاء الموعد المحدد له قانونيا وهو منتصف الليلة المقبلة .

واعرب ريفلين عن امله في تجنب خوض اسرائيل في معركة انتخابية اخرى. جاء في بيان رئيس الدولة ان الكنيست هي صاحبة السيادة ومن صلاحيتها اتخاذ القرار بحلها وانها ستتحمل المسؤولية عما سيترتب عن قرارتها