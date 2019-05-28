تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-05-28 22:00:44 لطيفة: أغنية لـ نانسي عجرم عُرضت عليّ قبل وندمت عليها |  2019-05-28 21:51:53 ملادينوف: يجب تطبيق حل الدولتين |  2019-05-28 21:48:09 اللجنة البرلمانية الخاصة تصادق على مشروع القانون لحل الكنيست |  2019-05-28 18:57:21 العطلة الصيفية في الجلبوع .. مخيّم صيفي كبير |  2019-05-28 18:55:12 ضار أم نافع...دراسة تجيب على عدة اسئلة تتعلق بـ"مخفوق البروتين" |  2019-05-28 18:52:38 برشلونة ينفي إقالة فالفيردي |  2019-05-28 18:46:09 ريفلين لا ينوي سحب التكليف بتشكيل الحكومة من نتنياهو |  2019-05-28 18:40:28 تشييع جثمان المرحوم وسيم ابو كف ضحية حادث العمل في اشكلون |  2019-05-28 18:37:17 الناصرة:عرض"ساحتنا"لفرقة موال وسط مشاركة واسعة |  2019-05-28 18:34:13 القدوة يحل ضيفا على مؤتمر القدرات البشرية الثالث في الطيبة |  2019-05-28 14:55:14 بوتين والسيسي يترأسان أول قمة روسية إفريقية في سوتشي |  2019-05-28 14:55:02 كوشنير يزور الاردن واتصال هاتفي بين الملك عبد الله وملك البحرين |  2019-05-28 13:22:49 بركة ويونس يدعوان لإنجاح المظاهرة في يافا غدا الأربعاء |  2019-05-28 13:18:12 فيديو وصور - احباط محاولة تهريب مخدرات حشيش ب660 الف شيكل من لبنان واعتقال 3 شبان من الغجر |  2019-05-28 13:00:18 يافا: اعتقال مشتبهة (51 عاما) بضلوعها في حادث طرق تسبب بوفاة الشاب محمد ابراهيم اسماعيل |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

ريفلين لا ينوي سحب التكليف بتشكيل الحكومة من نتنياهو



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



اكد الرئيس الاسرائيلي رؤوفيتن ريفلين انه لا ينوي سحب التكليف بتشكيل الحكومة الجديدة من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حتى انتهاء الموعد المحدد له قانونيا وهو منتصف الليلة المقبلة .


 واعرب ريفلين عن امله في تجنب خوض اسرائيل في معركة انتخابية اخرى. جاء في بيان رئيس الدولة ان الكنيست هي صاحبة السيادة ومن صلاحيتها اتخاذ القرار بحلها وانها ستتحمل المسؤولية عما سيترتب عن قرارتها
ريفلين لا ينوي سحب التكليف بتشكيل الحكومة من نتنياهو




كلمات متعلقة

ريفلين, لا, ينوي, سحب, التكليف, بتشكيل, الحكومة, من, نتنياهو,

تابعونــا

اللجنة البرلمانية الخاصة تصادق على مشروع القانون لحل الكنيست اللجنة البرلمانية الخاصة تصادق على مشروع القانون لحل الكنيست 2019-05-28 | 21:48:09

صادقت اللجنة البرلمانية الخاصة مساء اليوم على مشروع القانون القاضي بحل الكنيست...

العطلة الصيفية في الجلبوع .. مخيّم صيفي كبير العطلة الصيفية في الجلبوع .. مخيّم صيفي كبير 2019-05-28 | 18:57:21

مع اقتراب العطلة الصيفية، يستعد المجلس الاقليمي الجلبوع لفعاليات ومخيمات الصيف،...

تشييع جثمان المرحوم وسيم ابو كف ضحية حادث العمل في اشكلون تشييع جثمان المرحوم وسيم ابو كف ضحية حادث العمل في اشكلون 2019-05-28 | 18:40:28

شيع العشرات ، من النقب واللد وباقي المناطق عصر اليوم الثلاثاء، الشاب المرحوم شهيد...

الناصرة:عرض"ساحتنا"لفرقة موال وسط مشاركة واسعة الناصرة:عرض"ساحتنا"لفرقة موال وسط مشاركة واسعة 2019-05-28 | 18:37:17

قامت فرقة موال النصراوية للفن الشعبي والحديث، بقيادة الثنائي نهاد ومعين شمشوم ،...

القدوة يحل ضيفا على مؤتمر القدرات البشرية الثالث في الطيبة القدوة يحل ضيفا على مؤتمر القدرات البشرية الثالث في الطيبة 2019-05-28 | 18:34:13

يحل الدكتور ناصر القدوة رئيس مجلس إدارة مؤسسة عرفات ضيفا عل مؤتمر القدرات البشرية...

بركة ويونس يدعوان لإنجاح المظاهرة في يافا غدا الأربعاء بركة ويونس يدعوان لإنجاح المظاهرة في يافا غدا الأربعاء 2019-05-28 | 13:22:49

دعا رئيس لجنة المتابعة للجماهير العربية، محمد بركة، ورئيس اللجنة القطرية لرؤساء...

فيديو وصور - احباط محاولة تهريب مخدرات حشيش ب660 الف شيكل من لبنان واعتقال 3 شبان من الغجر فيديو وصور - احباط محاولة تهريب مخدرات حشيش ب660 الف شيكل من لبنان واعتقال 3 شبان من الغجر 2019-05-28 | 13:18:12

اعلنت الشرطة في لواء الشمال اليوم الثلاثاء انها نجحت مؤخرا باحباط محاولة تهريب...

يافا: اعتقال مشتبهة (51 عاما) بضلوعها في حادث طرق تسبب بوفاة الشاب محمد ابراهيم اسماعيل يافا: اعتقال مشتبهة (51 عاما) بضلوعها في حادث طرق تسبب بوفاة الشاب محمد ابراهيم اسماعيل 2019-05-28 | 13:00:18

اعتقلت الشرطة سائقة من سكان يافا تبلغ من العمر خمسين عاما بشبهة قيادة المركبة...

المفتي - صلاة عيد الفطر الساعة 6:05 والصدقة 9 شواقل المفتي - صلاة عيد الفطر الساعة 6:05 والصدقة 9 شواقل 2019-05-28 | 12:00:03

أعلن الشيخ محمد حسين المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء...

في البلاد -كل يوم يموت 22 شخصا من امراض مرتبطة بالتدخين في البلاد -كل يوم يموت 22 شخصا من امراض مرتبطة بالتدخين 2019-05-28 | 11:50:26

في 31 أيار (مايو) ، سيحتفل العالم وجمعية مكافحة السرطان في البلاد باليوم العالمي...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids مسيرة عيد الفطر تكبيرات كشفية ام الفحم مدينة عرابة مدينة حجاج الفوج الثاني وداع تودع اهالي الديار الحجازية فريضة الحج اعمال مشينة قاصر جسر الزرقاء مشتبه شاب تمديد اعتقال شرطة محكمة منطقة التوقيت الصيفي بدء العمر بموجب العام 2017 تاريخ موافق يوم جمعة افتتاح العام الدراسي طلاب يعايد الطلاب استقبال رئيس البلدية علي سلام مكاتب منظمة مؤسسة بتسيليم القدس حريق تماس كهربائي اضرار جسيمة تفتيش مساكن طلاب عرب نشأت ملحم تل ابيب جامعة تخريب ام الفحم مسيرة الاجداد مشاركة واسعة كلاليت صندوق المرضى محمود عبد الفتاح أشرف اربيعي شفاعمرو الناصرة اتهام تأييد تنظيم داعش ام الفحم اطلاق نار اصابة شاب حي عين جرار طفيفة مستشفى الشرطة تحققوفاة خالد شبل من الجديدة المكر متاثرا بجراحة بحادث دراجة ناريه المغار شجرة الميلاد اضاءة احتفال مسيرة كشفية أمين صنوبر السجن 5 سنوات 60 شهرا حكم محكمة كفر ياسف جبهة النصرة سوريا معتمرو قرية طرعان عمرة صور سلام تحياتهم صورشعرة الرسول الكريم محمد مسجد الجزار عكا مدينة البلدة احياء ليلة القدر
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com