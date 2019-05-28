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تشييع جثمان المرحوم وسيم ابو كف ضحية حادث العمل في اشكلون



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شيع العشرات ، من النقب واللد وباقي المناطق عصر اليوم الثلاثاء، الشاب المرحوم شهيد لقمة العيش الشاب وسيم سالم ابو كف 21 عاماً من ام بطين بالنقب الى مثواه الاخير.

يذكر ان الشاب الفقيد لقي مصرعه اثناء عمله في احد المصانع في اشكلون.




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