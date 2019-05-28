القدوة, يحل, ضيفا, على, مؤتمر, القدرات, البشرية, الثالث, في, الطيبة,

يحل الدكتور ناصر القدوة رئيس مجلس إدارة مؤسسة عرفات ضيفا عل مؤتمر القدرات البشرية التي بادرت اليه لجنة المتابعة العلية لشؤون الجماهير العربية في الطيبة، في 15 حزيران المقبل، وسيلقي كلمة أمام المؤتمر.

ورأت اللجنة التحضيرية، أن حضور القدوة الى هذا المؤتمر الهام يعكس التعاون والتواصل بين ابناء الشعب العربي الفلسطيني، كما ان المؤتمر يعقد بالتعاون بين لجنة المتابعة ومعهد "ماس" للبحوثات السياسية والاقتصادية في رام الله.كما ستقوم السيدة ساما عويضة، المديرة العامة لمركز الدراسات النسوية في القدس والسيدة هيام روحانا ممثلة عن هيئة الامم المتحدة للمرأة في فلسطين بالتعقيب على الجلسة التي ستتمحور حول العنف المجتمعي بعرافة السيد رجا الخالدي من مؤسسة ماس.وكما ذكر فإن المؤتمر الثالث، سيعالج المؤتمر قضية العنف المستشري في مجتمعنا، واغلب النقاشات والخطابات وورشات العمل ستتمحور حوله. وقامت لجنة المتابعة بتكليف طواقم مهنية متخصصة بتحضير خطة استراتيجية لمكافحة، وستكون هذه الوثيقة الاولى من نوعها، والتي ستطرح حلول عينية وعملية لموضوع العنف على كافة تجلياته وستوزع هذه الوثيقة على شكل كتاب بين الحاضرين.وسيحضر هذا المؤتمر لفيف من المختصين والمهنيين والسياسيين والقياديين من داخل البلاد وخارجها بهدف النقاش والتباحث في التحديات العامة الماثلة امامنا، مع التركيز على صياغة الحلول والاستراتيجيات وعلى رأسها قضية العنف.