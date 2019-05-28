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إختفاء إبتسام تسكت منذ ثلاثة أسابيع



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



تعتبر الفنانة المغربية ابتسام تسكت من اكثر الفنانات الشابات اللواتي حققن نجاح بالفترة الاخيرة من خلال الاغنيات والاطلالات والمشاركات الفنية العديدة، كذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي ابتسام ارقامها عالية نسبة لعمرها الفني الذي لا زال قصيرا.



ابتسام التي يتابعها اكثر من 3 مليون و800 الف شخص غائبة عن مواقع التواصل الاجتماعي منذ حوالى 3 اسابيع فلم تنشر اي صورة او فيديو جديد لجمهورها وهذا ما هو مستغرب ، فآخر صورة نشرتها من جلسة تصوير جديدة كانت منذ 3 اسابيع .


عدد كبير من محبي ابتسام عبروا عن اشتياقهم لها ، فهل اختفائها هو التزاما منها بطقوس شهر رمضان وقرار معين بالغياب المؤقت؟




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