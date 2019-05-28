غالبا ما يلجأ أي شخص طموح إلى التعليم عندما يتعلق الأمر بالحصول على وظيفة الأحلام، لكن شابا أستراليا اعتمد طريقة مبتكرة أملا في الالتحاق بشركة عملاقة للتكنولوجيا.

ولجأ طالب يبلغ من العمر 17 عاما، من أديلايد، عاصمة ولاية جنوب أستراليا، إلى اختراق آبل والإقرار بذنبه معترفا بأنه يأمل أن يؤدي ذلك إلى حصوله على وظيفة في الشركة العملاقة، عقب سماعه أخبارا عن حصول شاب أوروبي فعل الشيء نفسه، على وظيفة في الشركة المنتجة لهواتف آيفون.وافترض الطالب الأسترالي أن الوظيفة ستكون في انتظاره عقب اكتشاف الشركة له، لكن من الواضح أن آبل لديها خططا أخرى بشأنه.ولحسن الحظ، فإن هذه الفعلة لن تكون النهاية المبكرة لحياته المهنية، حيث لن يواجه إدانة أو عقوبة بالسجن، وبدلا من ذلك، سيحصل على مبلغ بقيمة 500 دولار أسترالي (نحو 346 دولارا أمريكيا) في حال أظهر حسن السلوك عقب بقائه 9 أشهر تحت الرقابة.وهذه ليست المرة الأولى التي يقوم فيها هذا الشاب الأسترالي بمثل هذه الفعلة، حيث بدأ اختراقه للشركة عندما كان بعمر 13 عاما، عام 2015، ثم أعاد الكرّة في عام 2017، وقام بتنزيل مستندات وبيانات داخلية للشركة.ولم يعلق المتحدث الرسمي باسم آبل على القضية، وبدلا من ذلك، أكد أن موظفي الشركة "يحمون بحذر" شبكاتها، و"يكبحون" فضول المتسللين قبل الإبلاغ عنهم لدى الشرطة.