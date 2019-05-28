بيريز, يتحدث, عن, إمكانية, ضم, الثلاثي, هازارد, ومبابي, ونيمار,

أكد فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد، اهتمام ناديه بالتعاقد مع البلجيكي إدين هازارد نجم تشيلسي، من دون أن يقدم إجابة صريحة بشأن التقارير عن اهتمامه بكيليان مبابي ونيمار.

وربطت التقارير الصحافية بين هازارد (27 عاما) والريال منذ مدة طويلة، لكن الانتقال هذا الصيف يبدو أقرب من أي وقت مضى.وقال بيريز في تصريحات إذاعية "أبدي اهتماما كبيرا بقدومه (هازارد) إلى مدريد، لن أكذب بهذا الشأن وآمل في أن يتمكن من اللعب هنا هذا العام".وتابع "منذ أعوام عدة ونحن نرغب في الحصول على توقيع هازارد، وآمل بأن يأتي هذا العام. حتى الآن لم نحقق هذا الأمر، لكن هذه المرة عقده (مع تشيلسي) ينتهي في العام المقبل"، علما بأن البلجيكي لم يتجاوب حتى الآن مع محاولات النادي اللندني تجديد هذا العقد.وفي حين تحدثت تقارير صحافية أيضا عن إمكانية تعاقد الريال مع أحد أغلى لاعبين في العالم، أي البرازيلي نيمار أو الفرنسي مبابي من باريس سان جيرمان، قال بيريز "لم أتحدث إلى زين الدين زيدان (مدرب ريال مدريد) عن مبابي أو نيمار"، مضيفا "إذا أردنا لاعبا من سان جيرمان، سنتصل برئيس النادي" القطري ناصر الخليفي.