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دراسة: النساء أكثر سعادة من دون زواج



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أكدت العديد من الدراسات أن الزواج يساعد في تحسين الصحة العامة للجنسين، لكن أحد الخبراء كشف أن الزواج قد لا يكون مفيدا للنساء.



وقال "خبير السعادة" وأستاذ العلوم السلوكية في كلية لندن للاقتصاد، البروفيسور بول دولان، إن الرغبة في الاستقرار وإنشاء أسرة ربما يكون لها تأثير سلبي بالفعل على رفاهية النساء.


وأوضح دولان، خلال حديثه في "مهرجان هاي" (مهرجان أدبي سنوي يقام في ويلز) أن أسعد مجموعة سكانية فرعية في المجتمع هي النساء اللائي لم يتزوجن قط أو أنجبن أطفالا.


ويستشهد دولان في أحدث كتاب له بعنوان "Happy Ever After: Escape the Myth of The Perfect Life"، بأدلة من استطلاع استخدام الوقت الأمريكي (ATUS)، الذي قارن بين مستويات المتعة والبؤس لدى الأفراد غير المتزوجين والمتزوجين والمطلقين والمنفصلين والأرامل.


ووجد أن مستويات السعادة التي أبلغت عنها النساء المتزوجات أعلى من غير المتزوجات في حالة نوم أزواجهن في غرف منفصلة فقط.

وكان رد المتزوجات عن سؤال حول مدى شعورهن بالسعادة في غياب أزواجهن، أن الحياة "بائسة للغاية".


وقال دولان إن النتائج الحديثة قد تغير "وصمة العار" الاجتماعية المتعلقة بالنساء غير المتزوجات، حيث أن بقاءهن دون زوج أو أطفال تجعلهن أكثر سعادة من أقرانهن المتزوجات اللواتي يواجهن أمراضا نفسية وجسدية، بعد سنوات من الزواج.


وأكد دولان أن الزواج يجعل الرجال أكثر صحة وسعادة بسبب حصولهم على الدعم العاطفي والنفسي، فيما يجعل النساء أقل سعادة وأقل صحة مع مرور الوقت.



لكن إلى الآن ما يزال الزواج وإنجاب الأطفال من أهم علامات النجاح في الحياة، ما يدفع بعض النساء غير المتزوجات إلى الشعور بعدم الرضا بسبب الطريقة التي يتم التعامل بها معهن داخل المجتمع.


ونتيجة لذلك، فإن تأثير الزواج وعدمه على الجنسين يشهد تباينات عديدة، ما يتطلب المزيد من البحث والدراسة.




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