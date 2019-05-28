دراسة:, النساء, أكثر, سعادة, من, دون, زواج,

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استنتج الأطباء أن أخطر المواد الغذائية للحوامل هي رقائق البطاطا والمايونيز...
شبه البابا فرنسيس عمليات الإجهاض وكأنها تكليف "قاتل محترف" بإنهاء حياة بشرية،...
بعد أن طلب "شاهين" عبدو شاهين من "جبل" تيم حسن الزواج من شقيقته "منى" روزينا...
ساعد جرو من فصيلة "هاسكي" يعرف باسم "سييرا"، ويبلغ من العمر 9 أشهر، صاحبته...
قال الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر، إن تعدد الزوجات رحمة...
تشهد مدينة بيلو هوريزونتي شرق البرازيل زواجا يحدث لأول مرة في البلاد يوم الأحد...
كشف خبراء أن الشخير ربما يرتبط بالإصابة بالسرطان، حيث تشير نتائج دراسة جديدة إلى...
في حالة هي الأولى من نوعها في بولندا، أنجبت امرأة 6 توائم، في مستشفى كراكوف...
تعد القطايف من أجمل الحلويات الشرقية التي تشتهر في مصر والبلدان العربية ويكثر...
نشرت بيلار روبيو زوجة قائد فريق ريال مدريد الاسباني، المدافع الدولي...