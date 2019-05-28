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بوتين والسيسي يترأسان أول قمة روسية إفريقية في سوتشي



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



يترأس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، أول قمة بين روسيا وإفريقيا ستستضيفها مدينة سوتشي في أكتوبر المقبل، لتوثيق أواصر الصداقة بين الجانبين.


وفي حدث يعد الأول من نوعه على مثل هذا المستوى في تاريخ العلاقات الروسية الإفريقية،  سيجتمع قادة جميع دول القارة الإفريقية، وفي مقدمتهم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رئيس الاتحاد الإفريقي ورؤساء كبرى التجمعات والمنظمات الإقليمية والفرعية مع الجانب الروسي في مدينة سوتشي الروسية على البحر الأسود في الـ24 من أكتوبر المقبل.


وستركز القمة المنتظرة على آفاق علاقات روسيا مع الدول الإفريقية، وتنمية التعاون السياسي والاقتصادي والفني والثقافي.




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