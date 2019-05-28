بركة, ويونس, يدعوان, لإنجاح, المظاهرة, في, يافا, غدا, الأربعاء,

دعا رئيس لجنة المتابعة للجماهير العربية، محمد بركة، ورئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية مضر يونس، جماهير شعبنا، والأحزاب والسلطات المحلية العربية إلى أوسع مشاركة في المظاهرة التي ستقام في الساعة الثالثة من عصر يوم غد الأربعاء، قبالة مركز الشرطة في مدينة يافا، ضد تواطؤ الشرطة على الجريمة المستفحلة في مجتمعنا العربي.وأكد بركة ويونس في بيانهما، الى ضرورة أن تعمل السلطات المحلية العربية واللجان الشعبية والأحزاب على تأمين الحافلات لنقل المتظاهرين، لضمان المشاركة الواسعة. ولتكون هذه المظاهرة، مقدمة ناجحة لما سيتلوها من إجراءات ونشاطات كفاحية، بهدف الضغط على الشرطة وآمريها في المؤسسة الحاكمة، للعمل على لجم الجريمة وملاحقة المجرمين، وعصابات الاجرام.وأضافا انه لا يكفي التعبير عن الغضب والالم المشروعين بعد كل جريمة انما يجب تحويل الالم والغضب الى فعل جماهيري وشعبي ميداني ويجب اسماع صوت الاغلبية الساحقة من مجتمعنا التي ترفض العنف والجريمة.وقال البيان، إن مستوى خطورة ظاهرة الاجرام في مجتمعنا العربي، لا يسمح لأحد أن يغض الطرف عنها، أو أن يدعي أنه بعيد عما يجري، لأن الجريمة تحصد أرواح أبرياء، ما أدى الى وجودنا في مجتمع ليس آمنا، رغم ان السواد الأعظم في مجتمعنا هم جمهور طيب، يريد العيش بهدوء كباقي الشعوب، بينما نفر قليل يصر على الاستمرار في جرائمه، ومطمئنا لتواطؤ الشرطة، ذراع المؤسسة الحاكمة، المعنية بتفتيت مجتمعنا من داخله، لجعله ضعيفا غير قادر على التطور ومجاراة العصر، وبالأساس لإلهائه عن مواجهة السياسات العنصرية التي تحاصر حياتنا، وتقدمنا.