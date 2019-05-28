بركة, ويونس, يدعوان, لإنجاح, المظاهرة, في, يافا, غدا, الأربعاء,

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اعلنت الشرطة في لواء الشمال اليوم الثلاثاء انها نجحت مؤخرا باحباط محاولة تهريب...
اعتقلت الشرطة سائقة من سكان يافا تبلغ من العمر خمسين عاما بشبهة قيادة المركبة...
أعلن الشيخ محمد حسين المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء...
في 31 أيار (مايو) ، سيحتفل العالم وجمعية مكافحة السرطان في البلاد باليوم العالمي...
جاء في بيان صادر عن رؤساء الطوائف المسيحية المسؤولة عن كنيسة القيامة :" منذ أكثر من...
منذ بداية عام 2019 قتل 123 شخصًا في حوادث الطرق في حوادث الطرق, ثلاثة منهم قتلوا في...
عمم الناطق بلسان سلطة الإطفاء والإنقاذ بيانا على وسائل الإعلام، صباح اليوم...
صوتت الكنيست بالساعات المبكرة من صباح هذا اليوم (الثلاثاء) على قانون حلها...
اليوم الثلاثاء 2019/05/28: يكون الجو في ساعات النهار حاراً نسبياً الى حار وفي ساعات...
قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إن من يريد حل القضية الفلسطينية عليه أن يبدأ...