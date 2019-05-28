فيديو وصور - احباط محاولة تهريب مخدرات حشيش ب660 الف شيكل من لبنان واعتقال 3 شبان من الغجر

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واشارت الشرطة انها اعتقلت 3 شبان من قرية الغجر المتاخمة للحدود بشبهة محاولة تهريب المخدرات .وتم ضبط حقيبة وبداخلها 32 رزمة مخدرات من نوع حشيش يصل وزنها الى 26.5 ק"ג ويقدر سعرها ب 660,000 شيكل.

اعلنت الشرطة في لواء الشمال اليوم الثلاثاء انها نجحت مؤخرا باحباط محاولة تهريب مخدرات عبر الحدود اللبنانية الاسرائيلية .

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