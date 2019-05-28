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يافا: اعتقال مشتبهة (51 عاما) بضلوعها في حادث طرق تسبب بوفاة الشاب محمد ابراهيم اسماعيل



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



اعتقلت الشرطة سائقة من سكان يافا تبلغ من العمر خمسين عاما بشبهة قيادة المركبة التي كانت ضالعة امس في حادث ضرب وهرب مما اودى بحياة  الشاب محمد ابراهيم اسماعيل (19 عاما) من يافا راكب دراجة نارية .



 وتطلب الشرطة من محكمة الصلح في تل ابيب تمديد فترة اعتقال المشتبه فيها.




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