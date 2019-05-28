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تقارير: برشلونة يقيل مدربه فالفيردي اليوم



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



كشفت تقارير إعلامية أن نادي برشلونة سيقيل مدربه إرنستو فالفيردي اليوم، بعد فشل الفريق في التتويج بمسابقتي كأس ملك إسبانيا ودوري أبطال أوروبا.





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