تقارير:, برشلونة, يقيل, مدربه, فالفيردي, اليوم,

كشفت تقارير إعلامية أن نادي برشلونة سيقيل مدربه إرنستو فالفيردي اليوم، بعد فشل الفريق في التتويج بمسابقتي كأس ملك إسبانيا ودوري أبطال أوروبا.

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بيريز يتحدث عن إمكانية ضم الثلاثي هازارد ومبابي ونيمار 2019-05-28 | 14:55:09 أكد فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد، اهتمام ناديه بالتعاقد مع البلجيكي إدين...

منتخب البرازيل يسحب شارة القيادة من نيمار 2019-05-28 | 11:58:26 أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم اليوم، أن داني ألفيس لاعب باريس سان جيرمان،...

بيريز: رونالدو أفضل لاعب تعاقدت معه 2019-05-28 | 10:50:20 قال فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، اليوم الاثنين، إن البرتغالي كريستيانو...

رسميًا.. أتلتيكو مدريد يُرمم دفاعه بصخرة برازيلية 2019-05-28 | 10:43:29 تعاقد نادي أتلتيكو مدريد، مع البرازيلي فيليبي أوجوستو مونتيرو مدافع بورتو...

زيدان يعلق على إمكانية ضم مبابي 2019-05-28 | 08:46:37 علق الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، على إمكانية التعاقد مع...

راموس يطلب الرحيل مجانا.. وريال مدريد يرد 2019-05-27 | 19:43:32 طلب سيرجيو راموس، مدافع وقائد ريال مدريد، الرحيل عن صفوف الفريق، خلال فترة...

هاري كين يمنح توتنهام دفعة قوية قبل نهائي الأبطال 2019-05-27 | 14:55:31 اقترب هاري كين، مهاجم فريق توتنهام هوتسبير، من اللحاق بمباراة السبيرز أمام...

مبابي يجمد مصيره مع سان جيرمان 2019-05-27 | 13:21:39 يميل كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، لعدم تمديد تعاقده مع النادي...

سواريز يرد على منتقديه ببيان رسمي 2019-05-27 | 10:54:02 أصدر لويس سواريز، مهاجم برشلونة، بيانا رسميا رد فيه على اتهامه بدخول غرفة...