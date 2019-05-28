تقارير:, برشلونة, يقيل, مدربه, فالفيردي, اليوم,

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أكد فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد، اهتمام ناديه بالتعاقد مع البلجيكي إدين...
أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم اليوم، أن داني ألفيس لاعب باريس سان جيرمان،...
قال فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، اليوم الاثنين، إن البرتغالي كريستيانو...
تعاقد نادي أتلتيكو مدريد، مع البرازيلي فيليبي أوجوستو مونتيرو مدافع بورتو...
علق الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، على إمكانية التعاقد مع...
طلب سيرجيو راموس، مدافع وقائد ريال مدريد، الرحيل عن صفوف الفريق، خلال فترة...
اقترب هاري كين، مهاجم فريق توتنهام هوتسبير، من اللحاق بمباراة السبيرز أمام...
يميل كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، لعدم تمديد تعاقده مع النادي...
أصدر لويس سواريز، مهاجم برشلونة، بيانا رسميا رد فيه على اتهامه بدخول غرفة...
رغم الضجة الهائلة التي صاحبت الانتقال التاريخي للنجم كريستيانو رونالدو بداية هذا...