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دراسة: كوليسترول الغذاء بريء من الجلطة الدماغية



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أظهرت نتائج دراسة علمية أجراها علماء جامعة الشرق في فنلندا، أن الكوليسترول الموجود في المواد الغذائية مثل البيض، لا يرتبط بخطر الإصابة بالجلطة الدماغية.



ويشير علماء جامعة الشرق الفنلندية في مقال عن نتائج دراستهم نشروه في مجلة The American Journal of Clinical Nutrition. ، إلى أن تناول المواد الغذائية المحتوية على الكوليسترول، لا يرتبط بزيادة خطر الإصابة بالجلطة الدماغية.


كما هو معروف، هناك الكثير من المعلومات المتضاربة والمتناقضة بشأن العلاقة بين الجلطة الدماغية وتناول الكوليسترول الغذائي. فمثلا يؤكد بعض العلماء على أن زيادة نسبة الكوليسترول في النظام الغذائي، تساعد على زيادة خطر أمراض الأوعية الدموية وبالأخص الجلطة الدماغية.



فيما تابع الباحثون التغيرات الحاصلة في دم 1950 رجلا، شاركوا أعوام 1984-1989 في مشروع "دراسة عوامل الخطر لمرض نقص تروية القلب  Ischaemic heart diseas في كوبيو"، الذي ضمن إطاره تم تقييم عاداتهم الغذائية. خلال متابعة استمرت 21 سنة أصيب 217 منهم بالجلطة الدماغية. عند دراسة العلاقة بين خصوصية نظامهم الغذائي وظروف الجلطة الدماغية توصل الباحثون إلى أن الكوليسترول الغذائي لم تكن له علاقة بخطر الجلطة الدماغية حتى عند الذين يحملون الجين APOE4 الذي يجعل الجسم أكثر حساسية للكوليسترول الذي يمتصه الجسم من الطعام.


ويقول الباحثون، "تشهد النتائج التي حصلنا عليها، أن تناول الكوليسترول الغذائي بمقدار 520 ملغم في اليوم، بما فيه تناول البيض يوميا، لا يرتبط بخطر الإصابة بالجلطة الدماغية حتى عند الأشخاص الذين لديهم استعداد وراثي للإصابة بها".


ويضيف الباحثون، أن الأشخاص الذين شاركوا في الدراسة، لم يعانوا قبل بداية الدراسة من أمراض القلب والأوعية الدموية. لذلك يجب التأكد من تأثير الكوليسترول الغذائي في الأشخاص الذين يعانون من هذه الأمراض.




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