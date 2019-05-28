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استقبال الطلاب الجدد في يوم مفتوح بالاهليّة ام الفحم‎



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استقبلت المدرسة "الاهلية" عتيد ام الفحم الطلاب الجدد الذين تم قبولهم في المدرسة بعد نجاحهم بامتحان القبول في يوم مفتوح لعرض المواضيع التعليمية والتخصصات.



حيث كان في استقبال الطلاب وذويهم مدير المدرسة الاستاذ احمد كبها برفقة المعلمين والعاملين، ليرحب بهم عند تجمعهم في اوديتوريوم المدرسة مباركا لهم قبولهم في المدرسة ومتمنيا لهم النجاح. 


بعدها اتيحت الفرصة امام معلمي المواضيع والتخصصات المختلفة للشرح عن مواضيعهم وعدد الوحدات.


كما شرحت السيدة ولاء حجاجرة مركزة مشروع "معلاه" متفوقون عرب في العلوم والهندسة.  


يذكر ان المدرسة "الاهليّة" تتيح في كل عام المجال امام الطلاب للتعرف على المدرسة، التخصصات، عدد الوحدات وكافة الامور قبيل الدخول لها. 




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