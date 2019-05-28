تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-05-28 11:50:26 في البلاد -كل يوم يموت 22 شخصا من امراض مرتبطة بالتدخين |  2019-05-28 11:17:58 استقبال الطلاب الجدد في يوم مفتوح بالاهليّة ام الفحم‎ |  2019-05-28 11:15:15 المركزي التركي يتخذ إجراء جديدا لدعم الليرة |  2019-05-28 10:58:26 العلماء يحددون أخطر المواد الغذائية على الحوامل |  2019-05-28 10:11:42 البدء بترميم أساسات القبر المقدس وبلاط كنيسة القيامة |  2019-05-28 09:25:05 مقتل 38 عربيا بحوادث الطرق منذ بداية العام 2019 |  2019-05-28 09:10:35 هجوم بسكين يوقع عددا من الضحايا الاطفال في اليابان |  2019-05-28 09:09:17 6 جرحى بإطلاق نار في العاصمة الأمريكية واشنطن |  2019-05-28 09:03:46 يركا: حريق في مبنى و 14 إصابة جراء إستنشاق الدخان |  2019-05-28 08:49:41 كلب يساعد صاحبته بإكتشاف إصابتها بالسرطان! |  2019-05-28 08:38:07 صور - عرابة تحتفل بنجاح 7 ممرضين بامتحان الوزارة |  2019-05-28 08:35:43 الكنيست ال21 تصوت على قانون حلها بالقراءة الأولى |  2019-05-28 06:31:30 استمرار الاجواء الحارة حتى نهاية الاسبوع |  2019-05-28 06:29:39 عباس : حل القضية الفلسطينية يجب أن يبدأ سياسياً وليس ببيع أوهام المليارات |  2019-05-27 23:01:31 مقتل جندي سوري وإصابة آخر بقصف إسرائيلي |

الرئيسية | عالمي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

المركزي التركي يتخذ إجراء جديدا لدعم الليرة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



ذكرت "بلومبرغ"، أن المركزي التركي اتخذ خطوة جديدة لتعزيز احتياطياته الأجنبية ودعم الليرة، وذلك بزيادة معدل الاحتياطي الإلزامي على الودائع الأجنبية في القطاع المصرفي في تركيا.



وقرر المركزي التركي الاثنين رفع معدل الاحتياطي الإلزامي من النقد الأجنبي بواقع 200 نقطة أساس، وهو ما سيؤدي إلى سحب نحو 4.2 مليار دولار من السيولة النقدية الأجنبية في سوق المال التركية.


وجاء القرار بعد أن أظهرت بيانات رسمية الأسبوع الماضي تراجع احتياطات تركيا من النقد الأجنبي إلى أدنى مستوى منذ أكتوبر الماضي، وسط مخاوف من احتمال لجوء المركزي التركي لضخ الدولار في السوق لتعزيز موقف العملة الوطنية قبل الانتخابات المحلية في اسطنبول المقررة الشهر المقبل.


وأضافت الوكالة، أن مخاوف المستثمرين تتعاظم في ظل عدم تقديم المركزي التركي أي تفسير واضح للتغيرات التي طالت احتياطياته مؤخرا.



ولجأت الحكومة التركية إلى تكتيكات مختلفة لتثبيت سعر صرف الليرة، ولاسيما قبل الانتخابات المحلية التي جرت في مارس.




كلمات متعلقة

المركزي, التركي, يتخذ, إجراء, جديدا, لدعم, الليرة,

تابعونــا

هجوم بسكين يوقع عددا من الضحايا الاطفال في اليابان هجوم بسكين يوقع عددا من الضحايا الاطفال في اليابان 2019-05-28 | 09:10:35

قتلت طفلة وأصيب 17 شخصاً آخرين بجروح، غالبيتهم أطفال، طعناً بسكين في هجوم شنّه...

6 جرحى بإطلاق نار في العاصمة الأمريكية واشنطن 6 جرحى بإطلاق نار في العاصمة الأمريكية واشنطن 2019-05-28 | 09:09:17

أكدت إدارة شرطة العاصمة الأمريكية واشنطن، إصابة 6 أشخاص بينهم مراهق، بإطلاق...

مقتل جندي سوري وإصابة آخر بقصف إسرائيلي مقتل جندي سوري وإصابة آخر بقصف إسرائيلي 2019-05-27 | 23:01:31

قالت مصادر اعلامية سورية ان غارات نفذتها طائرات اسرائيلية ادت الى مقتل جندي سوري...

ترامب: لا نسعى إلى تغيير نظام إيران.. وسنبرم اتفاقا معها ترامب: لا نسعى إلى تغيير نظام إيران.. وسنبرم اتفاقا معها 2019-05-27 | 14:55:22

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الاثنين، أن الولايات المتحدة "لا تسعى إلى تغيير...

إعادة إعمار 71% من المنازل المدمرة بغزة إعادة إعمار 71% من المنازل المدمرة بغزة 2019-05-27 | 13:16:53

كشفت وزارة الأشغال العامة والإسكان في غزة، خلال مؤتمر صحفي عن آخر التطورات...

ترامب لإيران: إذا رغبوا في الحوار فنحن راغبون أيضا ترامب لإيران: إذا رغبوا في الحوار فنحن راغبون أيضا 2019-05-27 | 09:06:11

تحدّث الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن إمكانيّة إجراء محادثات مع إيران، وذلك خلال...

إيران تتأرجح بين التهدئة والتصعيد إيران تتأرجح بين التهدئة والتصعيد 2019-05-27 | 08:56:47

تأرجحت إيران بين خطابي التهدئة والتصعيد في مواجهتها الحالية مع الولايات المتحدة،...

قمة عربية أفريقية في السعودية قمة عربية أفريقية في السعودية 2019-05-26 | 15:07:25

أكدت جامعة الدول العربية أن القمة الأفريقية العربية الخامسة التي ستُعقد في...

يوم الصائم في مدينة مالقا الاسبانية يوم الصائم في مدينة مالقا الاسبانية 2019-05-26 | 14:37:30

أقيم اليوم يوم الطفل الصائم في مدينة مالقة في المسجد الجامع تحت أشراف ورعاية مركز...

زلزال مدمر يضرب أربع دول لاتينية زلزال مدمر يضرب أربع دول لاتينية 2019-05-26 | 13:59:19

ضرب زلزال مدمر بقوة 8 درجات على مقياس ريختر، أربع دول لاتينية هي الإكوادور وبيرو...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids عكا قتل شاب حجاب ناصر اطلاق نار شاطئ العرب المحكمة منع نشر أمراختفاء الشابة دموعه مقاطعه من بئر السبع الشرطة تبحث عنها قاصران تحطيم زجاج مدرسة تخريب ممتلكات الطيبة مدينة لائحة اتهام محكمة بث مباشر :بوروسيا دورتموند و ليفربولأبو سبيت الاطرش اهالي طلاب مظاهرة شعارات النقب اغلاق الشارع المؤدي المدرسة متوسطة اصابة فتاة قاصر ام الفحم اطلاق نار رصاصة قدمها تحقيق شرطة وزير التعليم نفتالي بينيت اخراج حظر نشاطات الحركة الاسلامية الجامعات الكليات مؤسسات التعليم العالي قداس مسيرة احد الشعانين الناصرة احتفالات الناصرة المئات كنيسة الروم الارثوذوكس حادث طرق مدخل مدينة طمرة اصابتان متوسطتان طوبا زنغرية ضبط بندقية سلاح البحث مشتبه شاب قرية تفتيش شرطة توثيق اطلاق نار فيديو شابين المكر ملثمان مسدس بندقية المنهل جت كرة السلة ارتقاء الى الدرجة القطرية الاتحاد العام انجازضبط سلاح خيرة بيت تفتيش قلنسوة اعتقال شاب مشتبه شرطة مداهمة أحمد دوابشة الطفل حلم تحقق رونالدو مدريد رابطة ريال فلسطين سطو بنك فرع مركنتيل حيفا مشتبه فر هرب من المكان
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com