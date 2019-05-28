المركزي, التركي, يتخذ, إجراء, جديدا, لدعم, الليرة,

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قتلت طفلة وأصيب 17 شخصاً آخرين بجروح، غالبيتهم أطفال، طعناً بسكين في هجوم شنّه...
أكدت إدارة شرطة العاصمة الأمريكية واشنطن، إصابة 6 أشخاص بينهم مراهق، بإطلاق...
قالت مصادر اعلامية سورية ان غارات نفذتها طائرات اسرائيلية ادت الى مقتل جندي سوري...
أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الاثنين، أن الولايات المتحدة "لا تسعى إلى تغيير...
كشفت وزارة الأشغال العامة والإسكان في غزة، خلال مؤتمر صحفي عن آخر التطورات...
تحدّث الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن إمكانيّة إجراء محادثات مع إيران، وذلك خلال...
تأرجحت إيران بين خطابي التهدئة والتصعيد في مواجهتها الحالية مع الولايات المتحدة،...
أكدت جامعة الدول العربية أن القمة الأفريقية العربية الخامسة التي ستُعقد في...
أقيم اليوم يوم الطفل الصائم في مدينة مالقة في المسجد الجامع تحت أشراف ورعاية مركز...
ضرب زلزال مدمر بقوة 8 درجات على مقياس ريختر، أربع دول لاتينية هي الإكوادور وبيرو...