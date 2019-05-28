بيريز:, رونالدو, أفضل, لاعب, تعاقدت, معه,

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تعاقد نادي أتلتيكو مدريد، مع البرازيلي فيليبي أوجوستو مونتيرو مدافع بورتو...
علق الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، على إمكانية التعاقد مع...
طلب سيرجيو راموس، مدافع وقائد ريال مدريد، الرحيل عن صفوف الفريق، خلال فترة...
اقترب هاري كين، مهاجم فريق توتنهام هوتسبير، من اللحاق بمباراة السبيرز أمام...
يميل كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، لعدم تمديد تعاقده مع النادي...
أصدر لويس سواريز، مهاجم برشلونة، بيانا رسميا رد فيه على اتهامه بدخول غرفة...
رغم الضجة الهائلة التي صاحبت الانتقال التاريخي للنجم كريستيانو رونالدو بداية هذا...
استقر مانشستر يونايتد الإنجليزي على بديل السنغالي كاليدو كوليبالي مدافع نابولي،...
تحدث جوردان هندرسون قائد ليفربول، عن نهائي دوري أبطال أوروبا، الذي سيجمع فريقه...
أكد جيرارد بيكيه مدافع برشلونة، أنه وباقي لاعبي البلوجرانا مع استمرار إرنستو...