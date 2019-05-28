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بيريز: رونالدو أفضل لاعب تعاقدت معه



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



قال فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، اليوم الاثنين، إن البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم الفريق السابق، ومهاجم يوفنتوس الحالي، هو أفضل لاعب تعاقد معه.



وأوضح بيريز، خلال تصريحات لإذاعة "أوندا سيرو" الإسبانية: "كريستيانو رونالدو هو أفضل لاعب تعاقدت معه، إنه محترف مثالي، ولم يخلق أي مشكلة طوال 9 سنوات قضاها مع الفريق، وسلوكه كان مثاليًا دائمًا".


وأضاف: "دائمًا كانت علاقتي مع رونالدو رائعة".


وعما إذا كان أي حديث قد جمعهما، بعد رحيل رونالدو إلى يوفنتوس، أجاب: "الأشياء الحميمية لا تُحسب".


ورحل الدولي البرتغالي بشكل مفاجئ عن صفوف النادي الملكي، الصيف الماضي.


ونجح رونالدو في تحقيق لقب الدوري الإيطالي مع البيانكونيري، لكنه أخفق على المستوى الأوروبي، حيث ودع الفريق دوري الأبطال من ربع النهائي، على يد أياكس أمستردام.




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