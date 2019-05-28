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صورة - هيفا وهبي تنافس الرجل ببذلة بيضاء



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



البذلة الرجالية للسيدات دخلت عالم الموضة في سبعينيات القرن الماضي، ومنذ ذلك الوقت وهي تلاقي رواجاً كبيراً عند النساء وعلى منصات عروض الأزياء، حيث أنها توحي بالقوة والجاذبية إلى جانب أنها توحي أيضاً بالأناقة العصرية.



ولفتت الأنظار الفنانة اللبنانية ​هيفا وهبي​ بإطلالتها الأخيرة بالبذلة الرسمية البيضاء مرتدية قميصاً أسوداً شفافاً وبيديها قفازين أسودين. واعتمدت مكياج السموكي ونشرت صورة التقطت لها من جلسة تصوير خاصة، كشفت من خلالها عن أنوثتها بإطلالة رجالية منحها هذا التناغم قوة وجاذبية.


وعلّقت على الصورة قائلة: "أحيانا تستطيع أن ترتدي بذلة تليق بها أكثر منه".




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