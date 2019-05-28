تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-05-28 11:50:26 في البلاد -كل يوم يموت 22 شخصا من امراض مرتبطة بالتدخين |  2019-05-28 11:17:58 استقبال الطلاب الجدد في يوم مفتوح بالاهليّة ام الفحم‎ |  2019-05-28 11:15:15 المركزي التركي يتخذ إجراء جديدا لدعم الليرة |  2019-05-28 10:58:26 العلماء يحددون أخطر المواد الغذائية على الحوامل |  2019-05-28 10:11:42 البدء بترميم أساسات القبر المقدس وبلاط كنيسة القيامة |  2019-05-28 09:25:05 مقتل 38 عربيا بحوادث الطرق منذ بداية العام 2019 |  2019-05-28 09:10:35 هجوم بسكين يوقع عددا من الضحايا الاطفال في اليابان |  2019-05-28 09:09:17 6 جرحى بإطلاق نار في العاصمة الأمريكية واشنطن |  2019-05-28 09:03:46 يركا: حريق في مبنى و 14 إصابة جراء إستنشاق الدخان |  2019-05-28 08:49:41 كلب يساعد صاحبته بإكتشاف إصابتها بالسرطان! |  2019-05-28 08:38:07 صور - عرابة تحتفل بنجاح 7 ممرضين بامتحان الوزارة |  2019-05-28 08:35:43 الكنيست ال21 تصوت على قانون حلها بالقراءة الأولى |  2019-05-28 06:31:30 استمرار الاجواء الحارة حتى نهاية الاسبوع |  2019-05-28 06:29:39 عباس : حل القضية الفلسطينية يجب أن يبدأ سياسياً وليس ببيع أوهام المليارات |  2019-05-27 23:01:31 مقتل جندي سوري وإصابة آخر بقصف إسرائيلي |

الرئيسية | رياضة عالمية



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

رسميًا.. أتلتيكو مدريد يُرمم دفاعه بصخرة برازيلية



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



تعاقد نادي أتلتيكو مدريد، مع البرازيلي فيليبي أوجوستو مونتيرو مدافع بورتو البرتغالي، ليحل محل دييجو جودين.



وأعلن نادي بورتو، انتقال اللاعب على الموقع الإلكتروني للجنة سوق الأوراق المالية للبرتغال، في صفقة بلغت قيمتها 20 مليون يورو.


وكان فيليبي قد أكمل عامه الثلاثين في 16 مايو/آيار الجاري، وقد أصبح في المواسم الثلاثة الأخيرة لاعبا محوريا في خط دفاع بورتو.


وكان فيليبي قد ترعرع في صفوف كورينثيانز البرازيلي، وانضم إلى بورتو في صيف 2016، وخلال هذه المواسم الثلاثة كان يحظى دائما بمكان في التشكيلة الأساسية.


وشارك فيليبي للمرة الأولى مع منتخب البرازيل في سبتمبر/أيلول 2018، وهي المرة الوحيدة التي استدعاه فيها منتخب راقصي السامبا.


وفي الموسم الأخير، حافظ فيليبي على مكانه الأساسي مع بورتو رغم وصول مدافعين مثل بيبي وإيدير ميليتاو، علمًا بأن الأخير أعلن كصفقة لريال مدريد للموسم المقبل.




كلمات متعلقة

رسميًا.., أتلتيكو, مدريد, يُرمم, دفاعه, بصخرة, برازيلية,

تابعونــا

بيريز: رونالدو أفضل لاعب تعاقدت معه بيريز: رونالدو أفضل لاعب تعاقدت معه 2019-05-28 | 10:50:20

قال فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، اليوم الاثنين، إن البرتغالي كريستيانو...

زيدان يعلق على إمكانية ضم مبابي زيدان يعلق على إمكانية ضم مبابي 2019-05-28 | 08:46:37

علق الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، على إمكانية التعاقد مع...

راموس يطلب الرحيل مجانا.. وريال مدريد يرد راموس يطلب الرحيل مجانا.. وريال مدريد يرد 2019-05-27 | 19:43:32

طلب سيرجيو راموس، مدافع وقائد ريال مدريد، الرحيل عن صفوف الفريق، خلال فترة...

هاري كين يمنح توتنهام دفعة قوية قبل نهائي الأبطال هاري كين يمنح توتنهام دفعة قوية قبل نهائي الأبطال 2019-05-27 | 14:55:31

اقترب هاري كين، مهاجم فريق توتنهام هوتسبير، من اللحاق بمباراة السبيرز أمام...

مبابي يجمد مصيره مع سان جيرمان مبابي يجمد مصيره مع سان جيرمان 2019-05-27 | 13:21:39

يميل كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، لعدم تمديد تعاقده مع النادي...

سواريز يرد على منتقديه ببيان رسمي سواريز يرد على منتقديه ببيان رسمي 2019-05-27 | 10:54:02

أصدر لويس سواريز، مهاجم برشلونة، بيانا رسميا رد فيه على اتهامه بدخول غرفة...

رونالدو يحقق أسوأ أرقامه منذ 10 سنوات رونالدو يحقق أسوأ أرقامه منذ 10 سنوات 2019-05-27 | 08:37:00

رغم الضجة الهائلة التي صاحبت الانتقال التاريخي للنجم كريستيانو رونالدو بداية هذا...

نابولي يُعيد مانشستر يونايتد إلى مدافع بنفيكا نابولي يُعيد مانشستر يونايتد إلى مدافع بنفيكا 2019-05-26 | 14:04:39

استقر مانشستر يونايتد الإنجليزي على بديل السنغالي كاليدو كوليبالي مدافع نابولي،...

قائد ليفربول: من الصعب تحمل خسارة لقب دوري الأبطال مجددًا قائد ليفربول: من الصعب تحمل خسارة لقب دوري الأبطال مجددًا 2019-05-26 | 11:33:46

تحدث جوردان هندرسون قائد ليفربول، عن نهائي دوري أبطال أوروبا، الذي سيجمع فريقه...

بيكيه يؤيد استمرار فالفيردي في برشلونة بيكيه يؤيد استمرار فالفيردي في برشلونة 2019-05-26 | 09:40:40

أكد جيرارد بيكيه مدافع برشلونة، أنه وباقي لاعبي البلوجرانا مع استمرار إرنستو...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids الجش احتفال احد الشعانين قداس مسيرة كشفية سعف النخيل الاطفال شبكة الكشف القاب جامعية مزيفة جامعات خارج البلاد اعتقال مشتبهين اقتحام صفوف بساتين طرعان الممتلكات استياء عارم تخليص عالقين ركاب ترانزيت مياه الامطار حيفا تحت جسر اطفاء انقاذ طوبا زنغرية ضبط بندقية سلاح البحث مشتبه شاب قرية تفتيش شرطة هبة طه ياسين أصغر حاملة لقب دكتوراه في البلاد جامعة حيفا كفر مندا قرية ثانوية مدرسة قرية شعب تخريج الفوج 19 طلاب احتفال تخرج اخالي امطار تغمر غرق سيارات شوارع مياه مركز البلاد حادث طرق مروع الجنوب مصرع شابين عربيين اشتعال النيران بسيارة عدسة الصنارة أجواء الحج الحجاج الحرم المكي الشريف مكة المكرمة الحاج محمد عواد رصاصة طائشة فتى تستقر اصابة ساق ام لفحم زيارة عائلية معتمرون عرابة رحلة معاناة تعب انتظار تمديد اعتقال سلمان عامر رئيس مجلس محلي جولس قتل منير نبواني اطلاق نار محكمة امير دندن يعقوب شاهين عمار محد فلسطيني ليبي لقب محبوب العرب تتويج arab idol الشاب الموسم الرابع احتراق بيت في كفر قاسم اضرار جسيمة في الممتلكات دون اصابات
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com