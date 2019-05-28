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الهيبة-الحصاد على رأس اللائحة ومحمد رمضان يخترقها



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



يتصدر مسلسل ​الهيبة الحصاد​ من خلال الاعلانات الترويجية للحلقات المقبلة وايضا بعض المشاهد المقتطفة من العمل لائحة التراند على موقع يوتيوب في لبنان فالمرتبة الاولى والثانية والرابعة جاءت حتى كتابة هذه السطور خاصة بهذا العمل.



ويخترق اللائحة الممثل المصري ​محمد رمضان​ من خلال مشهد من مسلسل زلزال بعنوان : "


مواجهة زلزال و خليل في عزاء عم غبريال / مسلسل زلزال - محمد رمضان


وحقق بهذا المشهد اكثر من مليون و 200 الف مشاهدة واحتل المرتبة الخامسة بالفيديوهات الاكثر تداولا بلبنان اليوم وهذا يدل ان المسلسل يحقق نجاحا بلبنان ايضا وليس فقط في مصر.




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