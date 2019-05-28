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البدء بترميم أساسات القبر المقدس وبلاط كنيسة القيامة



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جاء في بيان صادر عن رؤساء الطوائف المسيحية المسؤولة عن كنيسة القيامة :" منذ أكثر من سنتين تم الانتهاء من المرحلة الأولي لترميم قبة القبر المقدس، واختتمت باحتفال مسكوني في ٢٢ آذار مارس ٢٠١٧. واليوم وقعت الطوائف المسيحية الثلاث المسؤولة عن الستاتو كوو في كنيسة القيامة على اتفاق للشروع بالمرحلة الثانية لتجديد وترميم هذ المكان الأقدس لنا. 



بدأت المرحلة الأولى لتجديد قبة قبر سيدنا يسوع المسيح بعد اتفاق وقعنا عليه في ٢٢ آذار مارس ٢٠١٦. وقد أشرف على العمل مدة عشرة أشهر هيئة من اليونان بإشراف البروفسور أنطونيا موروبولو من جامعة أثينا الوطنية للتكنولوجيا. فقد أشرفت على اعمال ترميم قبة القبر وعلى الدراسات التي سبقتها. 



ساهم في تمويل أعمال الترميم الطوائف الرئيسة الثلاث في كنيسة القيامة، أي بطريركية الروم الأورثوذكس، وحراسة الأراضي المقدسة، وبطريركية الأرمن.


" نحن رؤساء الطوائف المسيحية المسؤولين عن الستاتو كوو في كنيسة قيامة سيدنا يسوع المسيح نعلن بفرح وارتياح كبير اتفاقنا للبدء بمشروع ترميم وتأهيل أساسات القبر المقدس وبلاط كنيسة القيامة. 


جاء هذا المشروع مباشرة بعد نجاح مشروع ترميم القبر المقدس نفسه. وهو دليل على التزام الطوائف المعنية المستمر بصيانة وإعادة تأهيل أقدس مكان، والذي نرى في صمته وتجرده أبلغ إعلان لجوهر إيماننا.


سينفذ المشروع على مرحلتين، المرحلة الأولى، مرحلة دراسة للكشف عن الوضع الراهن للأساسات، والمرحلة الثانية لترميم الأساسات وبلاط الكنيسة.


تقوم مؤسستان أكاديميتان وعلميتان إيطاليتان على أعلى مستوى من التأهيل بإجراء الدراسات وتنفيذ الأعمال تحت إشراف اللجنة المشتركة للطوائف الثلاث.


تصوير : نديم عصفور، حراسة الاراضي المقدسة






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