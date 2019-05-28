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مقتل 38 عربيا بحوادث الطرق منذ بداية العام 2019



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منذ بداية عام 2019   قتل 123 شخصًا في حوادث الطرق في حوادث الطرق, ثلاثة منهم قتلوا في الأسبوع الماضي. 38 من الذين قتلوا منذ بداية العام كانوا من المجتمع العربي. في نفس الفترة من العام الماضي قُتل 33 شخصًا من المجتمع العربي, أي بزيادة قدرها 12٪ في عدد القتلى من المجتمع العربي.


بيانات حول الإصابات الرئيسية في المجتمع العربي منذ بداية العام:


·         منذ بداية العام قُتل ستة أطفال من الفئة العمرية (0-14) من المجتمع العربي في حوادث الطرق.


·         مقتل عشرة شباب من الفئة العمرية (15-24) من المجتمع العربي منذ بداية عام 2019.


·         مقتل أربعة أشخاص من كبار السن من المجتمع العربي في حوادث الطرق منذ بداية العام.


·         مقتل تسعة أشخاص من المجتمع العربي كانوا من المشاة.


·         13 شخصا من القتلى من المجتمع العربي كانوا سائقي سيارة.


·         منذ بداية عام 2019 كان 65 سائقًا من المجتمع العربي متورطين في حوادث طرق قاتلة (قتل فيها شخص واحد على الأقل).


·         مقتل خمسة ركاب مركبة بعجلتين من المجتمع العربي منذ بداية عام 2019.


·         مقتل اثنان من راكبي الدراجات من المجتمع العربي منذ بداية العام.




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