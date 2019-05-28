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هجوم بسكين يوقع عددا من الضحايا الاطفال في اليابان



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



قتلت طفلة وأصيب 17 شخصاً آخرين بجروح، غالبيتهم أطفال، طعناً بسكين في هجوم شنّه صباح الثلاثاء قرب طوكيو رجل ما لبث أن انتحر بطعن نفسه، بحسب وسائل اعلام يابانية.



وقالت وكالة جيجي للأنباء وشبكة التلفزيون العمومة "أن أتش كي"، إنّ عملية الطعن التي وقعت في كاوازاكي، الضاحية الجنوبية للعاصمة، أسفرت عن قتيلين هما طفلة ومنفذ الهجوم.


وكانت السلطات أعلن في وقت سابق، أنّ الهجوم أوقع 19 جريحا بينهم طفلة ورجل.


وكان متحدث آخر باسم الدائرة نفسها قال لـ"فرانس برس" في وقت سابق، إنّ "رجلاً طعنهم بسكين"، مضيفاً "لقد تلقّينا نداء استغاثة في الساعة 07,44 صباحاً يفيد بأنّ أربعة تلامذة في المرحلة الابتدائية تمّ طعنهم بسكين".




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