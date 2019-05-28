تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-05-28 11:50:26 في البلاد -كل يوم يموت 22 شخصا من امراض مرتبطة بالتدخين |  2019-05-28 11:17:58 استقبال الطلاب الجدد في يوم مفتوح بالاهليّة ام الفحم‎ |  2019-05-28 11:15:15 المركزي التركي يتخذ إجراء جديدا لدعم الليرة |  2019-05-28 10:58:26 العلماء يحددون أخطر المواد الغذائية على الحوامل |  2019-05-28 10:11:42 البدء بترميم أساسات القبر المقدس وبلاط كنيسة القيامة |  2019-05-28 09:25:05 مقتل 38 عربيا بحوادث الطرق منذ بداية العام 2019 |  2019-05-28 09:10:35 هجوم بسكين يوقع عددا من الضحايا الاطفال في اليابان |  2019-05-28 09:09:17 6 جرحى بإطلاق نار في العاصمة الأمريكية واشنطن |  2019-05-28 09:03:46 يركا: حريق في مبنى و 14 إصابة جراء إستنشاق الدخان |  2019-05-28 08:49:41 كلب يساعد صاحبته بإكتشاف إصابتها بالسرطان! |  2019-05-28 08:38:07 صور - عرابة تحتفل بنجاح 7 ممرضين بامتحان الوزارة |  2019-05-28 08:35:43 الكنيست ال21 تصوت على قانون حلها بالقراءة الأولى |  2019-05-28 06:31:30 استمرار الاجواء الحارة حتى نهاية الاسبوع |  2019-05-28 06:29:39 عباس : حل القضية الفلسطينية يجب أن يبدأ سياسياً وليس ببيع أوهام المليارات |  2019-05-27 23:01:31 مقتل جندي سوري وإصابة آخر بقصف إسرائيلي |

الرئيسية | عالمي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

6 جرحى بإطلاق نار في العاصمة الأمريكية واشنطن



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 أكدت إدارة شرطة العاصمة الأمريكية واشنطن، إصابة 6 أشخاص بينهم مراهق، بإطلاق مجهول النار في منطقة جنوب شرق العاصمة الأمريكية.



وذكر بيان للشرطة، أنه "نتيجة لإطلاق نار في أحد أحياء مقاطعة كولومبيا جنوب غرب العاصمة، جرح 6 أشخاص بينهم فتى مراهق، وإصابتهم طفيفة، وقدم لهم العلاج اللازم".


وأكد البيان أن فرق الشرطة تبحث عن مطلق النار، الذي فر بسيارته من مكان الحادث.




كلمات متعلقة

6, جرحى, بإطلاق, نار, في, العاصمة, الأمريكية, واشنطن,

تابعونــا

المركزي التركي يتخذ إجراء جديدا لدعم الليرة المركزي التركي يتخذ إجراء جديدا لدعم الليرة 2019-05-28 | 11:15:15

ذكرت "بلومبرغ"، أن المركزي التركي اتخذ خطوة جديدة لتعزيز احتياطياته الأجنبية ودعم...

هجوم بسكين يوقع عددا من الضحايا الاطفال في اليابان هجوم بسكين يوقع عددا من الضحايا الاطفال في اليابان 2019-05-28 | 09:10:35

قتلت طفلة وأصيب 17 شخصاً آخرين بجروح، غالبيتهم أطفال، طعناً بسكين في هجوم شنّه...

مقتل جندي سوري وإصابة آخر بقصف إسرائيلي مقتل جندي سوري وإصابة آخر بقصف إسرائيلي 2019-05-27 | 23:01:31

قالت مصادر اعلامية سورية ان غارات نفذتها طائرات اسرائيلية ادت الى مقتل جندي سوري...

ترامب: لا نسعى إلى تغيير نظام إيران.. وسنبرم اتفاقا معها ترامب: لا نسعى إلى تغيير نظام إيران.. وسنبرم اتفاقا معها 2019-05-27 | 14:55:22

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الاثنين، أن الولايات المتحدة "لا تسعى إلى تغيير...

إعادة إعمار 71% من المنازل المدمرة بغزة إعادة إعمار 71% من المنازل المدمرة بغزة 2019-05-27 | 13:16:53

كشفت وزارة الأشغال العامة والإسكان في غزة، خلال مؤتمر صحفي عن آخر التطورات...

ترامب لإيران: إذا رغبوا في الحوار فنحن راغبون أيضا ترامب لإيران: إذا رغبوا في الحوار فنحن راغبون أيضا 2019-05-27 | 09:06:11

تحدّث الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن إمكانيّة إجراء محادثات مع إيران، وذلك خلال...

إيران تتأرجح بين التهدئة والتصعيد إيران تتأرجح بين التهدئة والتصعيد 2019-05-27 | 08:56:47

تأرجحت إيران بين خطابي التهدئة والتصعيد في مواجهتها الحالية مع الولايات المتحدة،...

قمة عربية أفريقية في السعودية قمة عربية أفريقية في السعودية 2019-05-26 | 15:07:25

أكدت جامعة الدول العربية أن القمة الأفريقية العربية الخامسة التي ستُعقد في...

يوم الصائم في مدينة مالقا الاسبانية يوم الصائم في مدينة مالقا الاسبانية 2019-05-26 | 14:37:30

أقيم اليوم يوم الطفل الصائم في مدينة مالقة في المسجد الجامع تحت أشراف ورعاية مركز...

زلزال مدمر يضرب أربع دول لاتينية زلزال مدمر يضرب أربع دول لاتينية 2019-05-26 | 13:59:19

ضرب زلزال مدمر بقوة 8 درجات على مقياس ريختر، أربع دول لاتينية هي الإكوادور وبيرو...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids مصرع شابة فتاة دهس حادث مفرق حوراشيم كفر قاسم شارع 6أردوغان طارق عبد الحميد بلدة كفر مندا أول مولود زياد نصار طفل يحمل اسم الرئيس التركي شجار الجديدة المكر اصابة شخصين اطلاق نار اصابة رجل علق تحت سيارة في كراج المنطقة الصناعية الناصرة اسعاف شرطة مستشفى سعايدة احمد خطيب الرينة ام الغنم تنظيم داعش الارهابي تأييد عملية مفرق مسكنة جولاني اغلاق شارع الناصرة العفولة حادث طرق مروع اصابة شاب المشهد النفق مشاركة واسعة في قداس اليوم العالمي للمريض في كنيسة البشارة‎ الناصرة حضور موفد بابوي خاصاطلاق نار رصاص وابل مدخل بوابة زجاج تحطم مجلس محلي جلجولية بلدة اضرارمخدرات كوكائين 24 كيلوغرام مطار بن غوريون سائحة برازيلية اعتقال مشتبه تل ابيب حريق جبل التطويبات كفار ناحوم اغلاق الشارع طبريا اطفاء انفجار سيارة الخضيرة توثيق شاهدوا لحظة اصابة مواطنين حريق هائل وادي الصفا سخنين استدعاء طائرات لاه\خماد النار بيوت سكان مدينة كفر كنا شارع ازالة اثار تنظيف المواجهات سيارة محروقة مجلس محلي طمرة حافلة طلاب انهيار بلطف الله اصابات لم تقع عامود بيزك ايام دامية حوادث طرق جرائم قتل مصرع مقتل دهسا اطلاق نار ام الفحم عبلين رهط اللد رومانيا المغار بيت جن
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com