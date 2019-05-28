6, جرحى, بإطلاق, نار, في, العاصمة, الأمريكية, واشنطن,

أكدت إدارة شرطة العاصمة الأمريكية واشنطن، إصابة 6 أشخاص بينهم مراهق، بإطلاق مجهول النار في منطقة جنوب شرق العاصمة الأمريكية.

وذكر بيان للشرطة، أنه "نتيجة لإطلاق نار في أحد أحياء مقاطعة كولومبيا جنوب غرب العاصمة، جرح 6 أشخاص بينهم فتى مراهق، وإصابتهم طفيفة، وقدم لهم العلاج اللازم".وأكد البيان أن فرق الشرطة تبحث عن مطلق النار، الذي فر بسيارته من مكان الحادث.