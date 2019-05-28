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يركا: حريق في مبنى و 14 إصابة جراء إستنشاق الدخان



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عمم الناطق بلسان سلطة الإطفاء والإنقاذ بيانا على وسائل الإعلام، صباح اليوم الثلاثاء، جاء فيه: "شب حريق بعد منتصف الليلة الماضية في منزل ببلدة يركا ، وطواقم اطفاء وانقاذ عملت على تخليص مصابين عالقين داخل المنزل المكون من 3 طوابق علما أن الحريق شب في الطابق الثالث من المنزل. وعملت الطواقم على تخليص 6 مصابين جراء إستنشاق الدخان. يجري تحقيق لمعرفة أسباب إندلاع الحريق".

يركا: حريق في مبنى و 14 إصابة جراء إستنشاق الدخان




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