يركا:, حريق, في, مبنى, و, 14, إصابة, جراء, إستنشاق, الدخان,

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عمم الناطق بلسان سلطة الإطفاء والإنقاذ بيانا على وسائل الإعلام، صباح اليوم الثلاثاء، جاء فيه: "شب حريق بعد منتصف الليلة الماضية في منزل ببلدة يركا ، وطواقم اطفاء وانقاذ عملت على تخليص مصابين عالقين داخل المنزل المكون من 3 طوابق علما أن الحريق شب في الطابق الثالث من المنزل. وعملت الطواقم على تخليص 6 مصابين جراء إستنشاق الدخان. يجري تحقيق لمعرفة أسباب إندلاع الحريق".

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