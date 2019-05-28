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1.5 مليون مشاهدة.. من هو السجين الذي خرج بسيارة رولز رويس؟!(فيديو)



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شهد جمهور غفير وصحافيون عمليةغريبة من نوعها لإطلاق سراح سجين، عندما فوجئوا بسيارة رولز رويس فانتوم فارهة تقل السجين المحرر.


وذكرت صحيفة ديلي ميل، أن السجين المحرر استقبل بموكب، من 6 أشخاص على الأقل ومجموعة سيارات، لدى خروجه مرتديا بدلة رياضية رمادية من سجن ستينفورد هيل في مقاطعة كنت الإنجليزية.

وتبين فيما بعد أن "السجين الغامض" هو مغني الراب سناب كابوني الشهير، الذي حصدت أغنيته على موقع يوتيوب أكثر من مليون و 500 ألف مشاهدة.
1.5 مليون مشاهدة.. من هو السجين الذي خرج بسيارة رولز رويس؟!(فيديو)




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