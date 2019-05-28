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كواليس تصوير زفاف روزينا لاذقاني في "الهيبة الحصاد"



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بعد أن طلب "شاهين" عبدو شاهين من "جبل" تيم حسن الزواج من شقيقته "منى" ​روزينا لاذقاني​ في مسلسل "​الهيبة الحصاد​"، يبدو أن الزفاف سيتم رغم كل الحقد على إبن العم شاهين بسبب الضرر الذي ألحقه بأولاد عمّه.



وكشف مخرج المسلسل سامر البرقاوي صورة من كواليس تصوير الهيبة الحصاد ظهرت فيها الممثلة روزينا لاذقاني ترتدي فستان زفافها المطرز والى جانبها الممثلة اللبنانية سيرين عبد النور بدور "نور" وهي ترتدي فستاناً أحمراً.


وعلّق سامر البرقاوي على الصورة قائلاً: مبروك سلفاً للعروس في الهيبة الحصاد.




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