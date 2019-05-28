كلب, يساعد, صاحبته, بإكتشاف, إصابتها, بالسرطان!,

ساعد جرو من فصيلة "​هاسكي​" يعرف باسم "سييرا"، ويبلغ من العمر 9 أشهر، صاحبته ​ستيفاني هيرفيل​ في اكتشاف ​مرض السرطان​، من خلال حاسة الشم مرات عدة.

وذكرت مجلة "​ميلووكي جورنال سينتينيل​"، أن هيرفيل استقدمت الجرو ليعيش معها ،بعدما تركها ابنها للالتحاق بسلاح الجو الأميركي. وفي يوم لاحظت هيرفيل تصرفاً غريباً لكلبها، الذي أخذ يستنشق بطنها ويضغط على أماكن محدّدة فيه، لدرجة كانت تؤلم المرأة في بعض الأحيان.وقد كرّر الكلب السلوك الغريب ذاته أكثر من مرة، قبل أن يختبئ في الخزانة وكأن شيئاً ما أخافه. وأثار سلوك الكلب قلق هيرفيل، مما دفعها إلى زيارة أحد المستشفيات لإجراء كشف روتيني، حيث قيل لها إنّ التشخيص المبدئي يشير إلى وجود تكلّس على أحد المبايض. لكن كلب هيرفيل ظل مختبئاً في الخزانة، مما دفعها إلى تحديد موعد آخر مع المستشفى، وهذه المرة مع أخصائي أمراض النساء، إذ توقعت أن تكون لديها مشكلة صحية.وكانت هيرفل بالفعل تعاني بعض الآلام في البطن، إلا أنّ الأمر لم يزعجها، إلى حين أن تمّ تشخيصها أخيراً بمرض ​سرطان المبيض​ من الدرجة الثالثة.