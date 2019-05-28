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مايا دياب بأقوى هجوم على هؤلاء الفنانين



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



على ما يبدو أن هناك بعض الشخصيات الفنية استفزت الفنانة اللبنانية ​مايا دياب​ مؤخرا خصوصا في ما يتعلّق باعتذارهم عن الظهور معها في برنامجها "هيك منغنّي".



ونشرت دياب على إحدى صفحاتها الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "في فنانين منتهيي الصلاحية، بتجرب ترجع تردّن باحترامَك لمسيرتن وفنن على برنامج محترم يختص بالغناء أي ملعبن، فبيخافوا من نجوميتك وبيعتذروا، وبيفضلوا يطلعوا مع مهابيل يينهبلوا بس يكونوا الضيف الوحيد".




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