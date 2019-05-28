زيدان, يعلق, على, إمكانية, ضم, مبابي,

علق الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، على إمكانية التعاقد مع مواطنه كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان، خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وقال زيدان، عقب خوضه مباراة خيرية في فرنسا، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "مبابي؟ أراه جيدًا في المكان الذي فيه".وعن إمكانية منحه الدور الهجومي الذي يريده اللاعب، رد زيدان ضاحكًا: "سيداتي سادتي"، ثم رحل مسرعًا.وشارك زيدان في مباراة خيرية في مدينة بوردو، بحضور نجوم فرنسا في مونديال 1998، وظهر زيزو بمستوى مميز في المباراة.يُذكر أن اسم مبابي ارتبط بقوة بالانتقال إلى صفوف ريال مدريد، في ظل سعي فلورينتينو بيريز رئيس النادي تدعيم الفريق بنجوم مميزين بعد الموسم الكارثي.