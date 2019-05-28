تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-05-28 11:50:26 في البلاد -كل يوم يموت 22 شخصا من امراض مرتبطة بالتدخين |  2019-05-28 11:17:58 استقبال الطلاب الجدد في يوم مفتوح بالاهليّة ام الفحم‎ |  2019-05-28 11:15:15 المركزي التركي يتخذ إجراء جديدا لدعم الليرة |  2019-05-28 10:58:26 العلماء يحددون أخطر المواد الغذائية على الحوامل |  2019-05-28 10:11:42 البدء بترميم أساسات القبر المقدس وبلاط كنيسة القيامة |  2019-05-28 09:25:05 مقتل 38 عربيا بحوادث الطرق منذ بداية العام 2019 |  2019-05-28 09:10:35 هجوم بسكين يوقع عددا من الضحايا الاطفال في اليابان |  2019-05-28 09:09:17 6 جرحى بإطلاق نار في العاصمة الأمريكية واشنطن |  2019-05-28 09:03:46 يركا: حريق في مبنى و 14 إصابة جراء إستنشاق الدخان |  2019-05-28 08:49:41 كلب يساعد صاحبته بإكتشاف إصابتها بالسرطان! |  2019-05-28 08:38:07 صور - عرابة تحتفل بنجاح 7 ممرضين بامتحان الوزارة |  2019-05-28 08:35:43 الكنيست ال21 تصوت على قانون حلها بالقراءة الأولى |  2019-05-28 06:31:30 استمرار الاجواء الحارة حتى نهاية الاسبوع |  2019-05-28 06:29:39 عباس : حل القضية الفلسطينية يجب أن يبدأ سياسياً وليس ببيع أوهام المليارات |  2019-05-27 23:01:31 مقتل جندي سوري وإصابة آخر بقصف إسرائيلي |

الرئيسية | رياضة عالمية



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

زيدان يعلق على إمكانية ضم مبابي



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



علق الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، على إمكانية التعاقد مع مواطنه كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان، خلال سوق الانتقالات الصيفية.



وقال زيدان، عقب خوضه مباراة خيرية في فرنسا، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "مبابي؟ أراه جيدًا في المكان الذي فيه".


وعن إمكانية منحه الدور الهجومي الذي يريده اللاعب، رد زيدان ضاحكًا: "سيداتي سادتي"، ثم رحل مسرعًا.


وشارك زيدان في مباراة خيرية في مدينة بوردو، بحضور نجوم فرنسا في مونديال 1998، وظهر زيزو بمستوى مميز في المباراة.


يُذكر أن اسم مبابي ارتبط بقوة بالانتقال إلى صفوف ريال مدريد، في ظل سعي فلورينتينو بيريز رئيس النادي تدعيم الفريق بنجوم مميزين بعد الموسم الكارثي.




كلمات متعلقة

زيدان, يعلق, على, إمكانية, ضم, مبابي,

تابعونــا

بيريز: رونالدو أفضل لاعب تعاقدت معه بيريز: رونالدو أفضل لاعب تعاقدت معه 2019-05-28 | 10:50:20

قال فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، اليوم الاثنين، إن البرتغالي كريستيانو...

رسميًا.. أتلتيكو مدريد يُرمم دفاعه بصخرة برازيلية رسميًا.. أتلتيكو مدريد يُرمم دفاعه بصخرة برازيلية 2019-05-28 | 10:43:29

تعاقد نادي أتلتيكو مدريد، مع البرازيلي فيليبي أوجوستو مونتيرو مدافع بورتو...

راموس يطلب الرحيل مجانا.. وريال مدريد يرد راموس يطلب الرحيل مجانا.. وريال مدريد يرد 2019-05-27 | 19:43:32

طلب سيرجيو راموس، مدافع وقائد ريال مدريد، الرحيل عن صفوف الفريق، خلال فترة...

هاري كين يمنح توتنهام دفعة قوية قبل نهائي الأبطال هاري كين يمنح توتنهام دفعة قوية قبل نهائي الأبطال 2019-05-27 | 14:55:31

اقترب هاري كين، مهاجم فريق توتنهام هوتسبير، من اللحاق بمباراة السبيرز أمام...

مبابي يجمد مصيره مع سان جيرمان مبابي يجمد مصيره مع سان جيرمان 2019-05-27 | 13:21:39

يميل كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، لعدم تمديد تعاقده مع النادي...

سواريز يرد على منتقديه ببيان رسمي سواريز يرد على منتقديه ببيان رسمي 2019-05-27 | 10:54:02

أصدر لويس سواريز، مهاجم برشلونة، بيانا رسميا رد فيه على اتهامه بدخول غرفة...

رونالدو يحقق أسوأ أرقامه منذ 10 سنوات رونالدو يحقق أسوأ أرقامه منذ 10 سنوات 2019-05-27 | 08:37:00

رغم الضجة الهائلة التي صاحبت الانتقال التاريخي للنجم كريستيانو رونالدو بداية هذا...

نابولي يُعيد مانشستر يونايتد إلى مدافع بنفيكا نابولي يُعيد مانشستر يونايتد إلى مدافع بنفيكا 2019-05-26 | 14:04:39

استقر مانشستر يونايتد الإنجليزي على بديل السنغالي كاليدو كوليبالي مدافع نابولي،...

قائد ليفربول: من الصعب تحمل خسارة لقب دوري الأبطال مجددًا قائد ليفربول: من الصعب تحمل خسارة لقب دوري الأبطال مجددًا 2019-05-26 | 11:33:46

تحدث جوردان هندرسون قائد ليفربول، عن نهائي دوري أبطال أوروبا، الذي سيجمع فريقه...

بيكيه يؤيد استمرار فالفيردي في برشلونة بيكيه يؤيد استمرار فالفيردي في برشلونة 2019-05-26 | 09:40:40

أكد جيرارد بيكيه مدافع برشلونة، أنه وباقي لاعبي البلوجرانا مع استمرار إرنستو...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids 4 اصابات حادث طرق المدخل الغربي سخنين مدينة سيارتين خصوصيتين مصرع شاب فارس خطيب دير حنا سائق دراجة نارية اصابة خطيرة سائق دراجة نارية شارع عرابة وادي سلامة اسعاف شرطة سير طائرة مصرع شاب البعنة قرية حادث طرق مروع سيارات قرب كرمئيل اسعاف محمد علي بكري شرطة مسيرة يوم الارض الخالد مدينة عرابة الذكرى 40 مشاركة واسعة قطرية محمد ملحم والد نشأت جودت المشتبه تنفيذ عملية اطلاق نار تل ابيب اعتقال الشرطة عملية الخليل اصابة جنديين استشهاد شابين مصادر فلسطينية اتهام رجل شخص المغار قرية لائحة المحكمة حيفا عكا انتحال شخصية موظف شاباك خداع 100 مبلغ الف شيكل محكمة اتهام شاب عربي اللد اضرام النار حرق محل هواتف كفار سابا اشلرطو فيديو توثيق تلاسيميا نجاح عملية مستشفى الجليل الغربي عملية اول العالم مصرع عربي شاب جواريش الرملة اطلاق نار تهديد الشرطة سلاح اطلاق جبريل جاروشي هريس هرب كفر كنا اصابة اطلاق نار خلال عرس حفل شاب اعتقال انفجار سيارة نهاريا اليوم الاحد اصابات دون الشرطة طواقم الاسعافسعيد نفاع المحكمة تناقش تخفيض ثلث محكومية سجن عضو الكنيست المحامي ظاهر مركزية الناصرة مسجد عراق الشباب ام الفحم حرق مستوطنين تدفيع الثمن اغلاق ملف تحقيق النيابةتفتيش بيت قرية مجد الكروم تقلبه رأسا على عقب الشرطة استياء
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com