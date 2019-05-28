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صور - عرابة تحتفل بنجاح 7 ممرضين بامتحان الوزارة



  |   عوض دراوشة   |   اضافة تعليق



احتفلت مدينة عرابة بنجاح 7 ممرضين من خريجي الجامعة الامريكية العربية جنين بامتحان الوارة وحصولهم على رخصة مزاولة المهنة.


الممرضون هم : سلمى وليد شاكر خطيب , شادي زاهر جراد نعامنه ,رشاد سمير مبدا علي ,سوار سعيد دراوشه وسماح مهاوش عكري ومعالجة طبيعية فيزوترابيا اسراء عبدالرحمن خربوش بدارنه .




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