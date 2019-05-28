صور - عرابة تحتفل بنجاح 7 ممرضين بامتحان الوزارة

احتفلت مدينة عرابة بنجاح 7 ممرضين من خريجي الجامعة الامريكية العربية جنين بامتحان الوارة وحصولهم على رخصة مزاولة المهنة.

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استقبال الطلاب الجدد في يوم مفتوح بالاهليّة ام الفحم‎ 2019-05-28 | 11:17:58 استقبلت المدرسة "الاهلية" عتيد ام الفحم الطلاب الجدد الذين تم قبولهم في المدرسة...

مدرسة المستقبل لكرة القدم عرابة تحتفل بانتهاء الموسم الكروي 2019-05-27 | 08:41:03 احتفلت مدر المستقبل لكرة القدم في عرابة بقيادة اللاعب عبد رباح بانتهاء الموسم...

احتفال مهيب ضمن امسيات رمضان في البعينة نجيدات 2019-05-27 | 08:35:51 اقيمت مساء اليوم الاحد، في ساحة ملعب متعدد الاهداف في البعينة نجيدات الامسية...

دائرة الثقافة الرياضة والشباب تقيم فعاليات رمضانية في مركز محمود درويش الناصرة 2019-05-23 | 14:56:49 شارك أبناء المدينة بفعاليات رمضانية التابعة لدائرة الثقافة الرياضة والشباب في...

الناصرة - دوري رمضان في المراكز الدائرة 2019-05-23 | 14:55:30 بمناسبة شهر رمضان الفضيل أقيم دوري رمضان لصفوف الابتدائية الإعدادية والثانوية في...

الناصرة - نوادي النسائية توزع رزم غذائية وملابس لمستشفى تل هشومير 2019-05-23 | 14:54:08 بمناسبة الشهر الفضيل كان للنوادي النسائية التابعة لدائرة الثقافة الرياض والشباب...

مدرسة راهبات الفرنسيسكان في الناصرة تكرم المفتش القطري للمدارس الأهلية د. هاني فرّاج 2019-05-14 | 12:41:10 احتفلت مدرسة راهبات الفرنسيسكان في الناصرة يتكريم د. هاني فرّاج المفتش القطري...

تتويج مشروع القصة تجمعنا لتنمي مواهبنا في مدرسة ابن سينا الابتدائية كفر مندا 2019-04-16 | 12:12:37 تحت عنوان القصة تجمعنا لتنمي مواهبنا للصف الاول تم تتويج فعاليات قصة" لبلب...

ثانوية كابول : تتويج المشروع التطوعي الطلابي الأول في مركز شنايدر للأطفال‎ 2019-04-16 | 11:45:36 توج المشروع التطوعي الطلابي لمجموعة التهريج الطبي من ثانوية كابول، بإدارة المربي...